COVID-19: médicos e pacientes relatam experiências com telemedicina

De acordo com a portaria 467, publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Saúde, atendimentos médicos à distância poderão ser feitos, no Brasil, até o fim da pandemia. Mesmo com prazo determinado para o fim da regulamentação, na opinião de especialistas, esse método deixará um legado à área médica.





A medida, que tem como intuito reduzir o contato humano e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus, ocorre por meio de plataformas on-line. A iMedicina é uma delas. De forma gratuita, consultas em 18 especialidades diferentes são oferecidas pelo portal, que conta com cerca de 10 mil profissionais da saúde registrados, em 11 estados brasileiros.





O médico psiquiatra Conrado Pires, um dos especialistas que utilizam a plataforma iMedicina, afirma que o atendimento remoto surgiu como um facilitador no contato médico-paciente, bem como um otimizador de relações já pré-existentes. “Esse instrumento nos possibilitou manter um contato mais próximo com os pacientes, garantindo agilidade no auxílio. Além disso, conseguimos passar tranquilidade e confiança a eles, nos colocando à disposição sempre que necessário.”





Do ponto de vista médico, Pires ressalta que as consultas à distância se tornam essenciais neste período para a continuidade de tratamentos e acompanhamentos regulares.



Segundo ele, com o atendimento via plataforma digital, nenhuma assistência precisa ser interrompida, permitindo ao paciente que continue recebendo auxílio clínico mesmo de longe, no conforto e segurança de sua casa, cumprindo o isolamento social e evitando futuros problemas ou patologias que impossibilitem o prosseguimento terapêutico.





“Comecei a utilizar a telemedicina assim que os conselhos reguladores autorizaram o uso deste método. E, durante o isolamento social, a fermenta me permitiu continuar a acompanhar meus pacientes, evitando que eles se sintam desamparados em um momento cheio de incertezas.” O psiquiatra, que deu início aos atendimentos remotos há cerca de um mês, conta que, além dosdiretos da consulta, a possibilidade de continuar a atender seus pacientes trouxe uma sensação detambém para si próprio.“Comecei a utilizar a telemedicina assim que os conselhos reguladores autorizaram o uso deste método. E, durante o isolamento social, a fermenta me permitiu continuar a acompanhar meus pacientes, evitando que eles se sintam desamparados em um momento cheio de incertezas.”





Pires destaca alguns pontos positivos em relação a esse novo tipo de atendimento médico, como a praticidade de realizar o atendimento, a possibilidade de o paciente escolher onde se sente mais confortável de ser atendido e a agilidade da plataforma, principalmente em momentos que se é necessário resolver questões urgentes.





No entanto, Pires acredita que alguns aspectos precisam ser ajustados, a fim de otimizar o atendimento. “A curto e a médio prazo, acho importante que seja de conhecimento das farmácias esse novo método, visto que a partir disso receitas digitais serão disponibilizadas. Até o momento, tenho encontrado dificuldades em utilizar este recurso com meus pacientes.”





Gabriela Pimentel, médica neurologista, também adotou o método de atendimento à distância pela iMedicina durante a pandemia. Este foi um meio que a especialista encontrou de manter o contato e acompanhamento de seus pacientes, já que o consultório onde atendia foi fechado temporariamente, em uma decisão conjunta da médica e seus sócios.





“Dessa forma, posso ajustar medicamentos e dar suporte terapêutico neste momento de crise, em que há fases de ansiedade, depressão ou até enxaqueca devido ao aspecto emocional do paciente”, relata.





Segundo Gabriela, o contato, mesmo de forma digital, não tem dificultado a percepção comportamental em torno de seus pacientes. “Eles já são meus pacientes e eu já os conheço. Então, olho no olho deles e consigo perceber. Como primeira consulta, em que o contato presencial é bem mais importante, tive até o momento apenas uma paciente, mas foi um quadro de ansiedade, mais fácil para tratar.”





A engenheira Adriana Milagre, de 40 anos, uma das pacientes de Gabriela, conta sua experiência em torno do atendimento digital e o denota como “ótimo”.





“Essas consultas on-line são superpráticas, principalmente agora, momento em que precisamos evitar sair de casa. A única diferença é que você não está frente a frente com o seu médico e ele não pode te examinar. Por isso, acredito ser importante que o médico já conheça o paciente. Iniciei o acompanhamento por causa da pandemia, pois estou sendo acompanhada pela minha médica. Então, assim ela pôde fazer a consulta comigo, olhando para mim, e saber como estou. Só tenho elogios, pelo menos, para consultas rotineiras”, conta.





Legado





Mesmo com o uso da telemedicina restringido pelo Ministério da Saúde ao período de isolamento social, durante a pandemia, especialistas acreditam que aspectos utilizados neste método podem ser herdados. Para o médico oftalmologista e CEO da iMedicina, Raphael Trotta, certamente pós pandemia, esse método surgirá de forma mais forte e poderá, inclusive, ser homologado para uso contínuo.



No entanto, o especialista ressalta que será necessário um melhor desenvolvimento da classe médica, para que uma regulamentação adequada seja feita, a fim de evitar futuros prejuízos.





Trotta pontua, ainda, que a telemedicina pode ser positiva e gerar resultados benéficos, mas que precisa de atenção para que não se transforme em um problema, tanto para o médico, quando para o paciente. “Se não houver uma discussão profunda sobre o tema, no âmbito médico, certamente poderá haver malefícios. Então, é importante haver um debate entre os médicos e o Ministério da Saúde para que decisões possam ser tomadas.”





O oftalmologista ressalta que a tecnologia sim, deve ser o maior legado deste método pós pandemia. “Os médicos estão se atentando muito para este ponto e temos visto uma crescente demanda neste quesito em geral. O que nos coloca em uma ótica interessante. Pós pandemia, acredito que que a área médica vai estar bem mais preparada no que diz respeito a tecnologia. Acho, também, que o legado principal que esse período está trazendo para os médicos é a ciência tecnológica e a sua utilidade como aliada e não somente como algo bom, mas não necessário. A tecnologia será vista como uma solução médica.”





Segurança

Para a criação do módulo de telemedicina, o iMedicina reuniu mais de 70 desenvolvedores que elaboraram, de forma solidária, a plataforma, incluindo práticas de mercado como certificação digital e criptografia de dados. O CEO da plataforma destaca que, além de seguro, o portal atua em conformidade com a lei e oferece, de forma gratuita, o espaço digital para todos os médicos do Brasil.





“A plataforma é segura e criptografada. Além disso, seu acesso facilita o contato médico-paciente, visto que o atendimento pode criar e ser feito em um ambiente propício para a consulta e o conforto de ambos.”





Para ter acesso e oferecer atendimento on-line a seus pacientes, o médico precisa apenas se cadastrar na plataforma do iMedicina









