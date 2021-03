Una inaugura novas clínicas de nutrição com atendimentos gratuitos

Una, unidade Linha Verde (foto: Bruno Antunes Soares/Divulgação)



A Una Linha Verde a Una Contagem inauguraram suas novas clínicas de atendimento nutricional. A partir de agora, a instituição irá ofertar atendimentos gratuitos para toda a comunidade em mais duas unidades. Os serviços são voltados para qualquer pessoa que desejar receber orientação nutricional, sejam idosos, crianças, adolescentes, adultos, portadores de doenças crônicas, obesos, gestantes, lactantes ou esportistas.









De acordo com a coordenadora do curso de nutrição, Nayara Monteze, a iniciativa trará, em suas palavras, “um grande ganho” para os moradores da comunidade local em termos de saúde.



“A Clínica estará preparada para atender todo o público com diversas situações de saúde diferentes. Os atendimentos envolverão análise nutricional completa, sinais e sintomas de deficiências nutricionais, histórico de doença, análise de exames bioquímicos, aferição de medidas corporais e prescrição de dieta com base nos objetivos e perfil de saúde do paciente. Tudo isso supervisionado por profissionais habilitados na área”, aponta.





Ainda segundo Nayara Monteze, esse atendimento nutricional é muito importante para os pacientes, já que o acompanhamento de um profissional durante situações específicas ou para reeducação alimentar é crucial para a obtenção de bons resultados.





“Estamos muito felizes com a inauguração da Clínica de Atendimento Nutricional da Una Linha Verde, um grande ganho para nossos alunos, que poderão fortalecer a prática profissional, e para a comunidade, que receberá cuidados com a saúde por meio de um acompanhamento nutricional de qualidade e gratuito.”





Além disso, a Una oferece atendimentos on-line, em razão da pandemia de COVID-19, o que, para a coordenadora do curso de nutrição é fundamental, haja vista as dificuldades apresentadas em tempos de isolamento social.



“Cuidamos de muitas pessoas aflitas, com sintomas de ansiedade e insônia, por exemplo, que estão comendo de forma desordenada, trazendo prejuízos à saúde”, pontua.





Para os interessados, a Una Cidade Universitária já retomou os agendamentos de forma remota. “Os atendimentos voltam a ocorrer por videochamadas. Os alunos estão adaptados ao formato e os pacientes se sentem acolhidos”, diz a nutricionista Júnea Regina Pires Drews.





Além de atendimentos individuais, a clínica também oferece a oportunidade de encontros em grupos para pacientes com obesidade, diabetes e hipertensão arterial, todas as quintas-feiras, das 11h às 12h.





COMO AGENDAR

Para os agendamentos dos atendimentos presenciais na Una Linha Verde, a partir desta segunda-feira (1º/3), basta acessar o link: http://bit.ly/agendamentoLV . As consultas serão feitas de segunda a quinta-feira, das 14h às 21h, na unidade localizada na Avenida Cristiano Machado, 11.157, em Belo Horizonte.





Para as consultas na Una Contagem, os agendamentos podem ser feitos pelo link: https://forms.gle/t9gad39QjZ3krXzm7 . Os atendimentos serão feitos presencialmente a partir de 20 de março e ocorrerão todas as quintas e sextas-feiras, das 10h às 22h, e aos sábados, de 7h às 12h e de 13h às 17h, na unidade localizada na Avenida Maria da Glória Rocha, 175, no bairro Bitacula, em Contagem.





Na Una Barreiro, os atendimentos presenciais retornam a partir desta quarta-feira (3/3) e serão feitos de segunda a quinta-feira, das 14 às 16h, na Rua Barão de Coromandel, 765, Barreiro. Para agendar, basta acessar o link: http://bit.ly/ATENDIMENTONUTRIÇÃO





Já os atendimentos remotos podem ser agendados no link: https://forms.gle/Fnkwc4JHAKpFnqig6

*Estagiária sob a supervisão do editor Álvaro Duarte