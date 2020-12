UniBH e Una promovem ações gratuitas para o Dia da Pessoa com Deficiência

(foto: UniBH e Una/Divulgação)





Os Núcleos de Apoio Psicopedagógico e Inclusão do UniBH e da Una (Napi) realizam, nesta terça-feira (2), mais um evento da série de ações virtuais para promover uma discussão acerca da temática de inclusão, haja vista a proximidade do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro.





15:00 - 02/10/2019 Alunas do curso técnico em Eletrônica do CEFET-MG criam detector de choro para pais com deficiência auditiva deficiência um movimento de reflexão, luta contra o capacitismo e protagonismos. Mesmo neste cenário em que o evento precisou ser totalmente virtual, os líderes destes núcleos da regional Minas – Goiás, tiveram a sensibilidade de propor pautas extremamente necessárias para este contexto em que estamos vivendo”, destaca Luiz Carneio, líder Napi – MGGO, e demais líderes do projeto. “Os Núcleos de Apoio Psicopedagógicos e Inclusão do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) e do Centro Universitário UNA propõem na semana da pessoa comum movimento de reflexão, luta contra o capacitismo e protagonismos. Mesmo neste cenário em que o evento precisou ser totalmente virtual, os líderes destes núcleos da regional Minas – Goiás, tiveram a sensibilidade de propor pautas extremamente necessárias para este contexto em que estamos vivendo”, destaca Luiz Carneio, líder Napi – MGGO, e demais líderes do projeto.





As atividades organizadas pelo UniBH e pela Una são constituídas de conversas virtuais sobre inclusão e diversidade, o que já ocorreu nos dois primeiros dias que abriram o evento. No dia 30 de novembro, a discussão se deu em torno do tema: “Por que e para quê? O trabalho do setor de inclusão em tempos de pandemia”.





Já no primeiro dia deste mês, o debate ficou por conta da “Importância da família na efetivação da inclusão e na autonomia da pessoa com deficiência”. As atividades terão continuidade na quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de dezembro, das 17h30 às 19h.



“Contaremos com a participação de estudantes, professores, famílias e profissionais de diversas áreas, com o principal objetivo de buscar equidade, respeito e trazer possibilidades para (e com) as pessoas com deficiência”, destacam.





São falas potentes e necessárias, que, durante toda esta semana, permearão o evento, como a importância da família na efetivação da inclusão e na autonomia das pessoas com deficiência, os impactos vivenciados por todas e todos nessa pandemia no que diz respeito à inclusão e acessibilidade.



"Serão momentos para discutir também as políticas públicas e o direito da pessoa com deficiência e o fechamento para debater a empregabilidade e o desenvolvimento profissional”, afirmam os líderes no Napi.





gratuita, e contará com tradução em libras. Aos interessados em fazer parte do evento, basta acessar o O evento será veiculado pela plataforma Zoom, de forma, e contará com tradução em libras. Aos interessados em fazer parte do evento, basta acessar o Sympla e garantir o seu ingresso.





A data





O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992 e, desde então, no dia 3 de dezembro é celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência.





Essa data tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da igualdade de oportunidade, promover os direitos humanos, celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e pensar em formas de inclusão na sociedade.





Segundo o IBGE, há cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que corresponde, em média, a 24% da população.





Serviço:





Os próximos dias do evento debaterão sobre três vertentes importantes acerca das pessoas com deficiências. Confira a programação do evento:





Dia 02/12: Impactos da pandemia na vida das pessoas com deficiência.





Dia 03/12: Políticas Públicas e direito da pessoa com deficiência.





Dia 04/12: Empregabilidade e desenvolvimento de carreira (Currículo, aprimoramento, competências comportamentais e técnicas?)





