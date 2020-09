Médicos com deficiência ou doenças crônicas derrubam mito da perfeição

Imagine-se numa situação de constrangimento, ao chegar a um consultório médico para avaliação de rotina e encontrar um profissional atencioso e receptivo, mas que tem dificuldade auditiva severa. Como compreender bem o que está sendo explicado e buscar informações adicionais? Logo surge a surpresa e a dificuldade de lidar com um cenário assim, quando o médico é que enfrenta o problema da surdez ou qualquer outra necessidade especial?

Thiago Lazaroni afirma que, no Brasil, até há um sistema de saúde que vem se tornando inclusivo ano após ano “às custas de grandes reivindicações sociais”. E destaca que “cerca de 25% dos brasileiros têm alguma necessidade especial, seja para se comunicar, pensar ou locomover-se”.





Nem todos sabem, mas após um processo de quase três anos de discussões e análises, o Código de Ética Médica (CEM) de 2019 estabeleceu que o profissional médico com deficiência, ou doença crônica, pratique atividades dentro dos limites de sua capacidade e da segurança do paciente. O código se alinha à convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2008, e sua incorporação no Brasil por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).





No recadastramento digital dos profissionais vinculados ao Conselho Federal de Medicina, no início desse processo, que começou em 2016, dos 450 mil médicos em atividade no Brasil, 554 afirmaram ter algum tipo de deficiência. Grande parte deles atua em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Goiás. Entre as deficiências registradas, a auditiva, motora e visual são as mais comuns. O censo também quantificou se os casos eram congênitos ou adquiridos.





Raquel Moret Henrique Campos, de 24 anos, cursa o 7º período de medicina no câmpus da PUC Minas, em Betim, na Grande Belo Horizonte. Ela conta que ingressou na universidade graças à obtenção de bolsa integral pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). “Sou portadora de uma perda auditiva neurossensorial bilateral profunda e faço o uso de dois aparelhos auditivos para melhor comunicação e compreensão. Embora o aparelho auditivo seja um facilitador, minha principal forma de compreensão da fala é a leitura labial”, conta Raquel.





Para que a inclusão ocorra da melhor maneira possível, a estudante costuma entrar em contato com os professores, antes do início de cada semestre do curso, para falar das suas necessidades e conversar sobre como ela pode trabalhar junto deles para absorver o conteúdo das disciplinas. “Deixo explícito ao professor que ele deve evitar ao máximo caminhar pela sala, bem como falar olhando para o quadro, pois, como sou dependente de leitura labial, a face dele deve estar sempre virada para a frente ou de perfil em relação a mim”.





"Só de saber que existem pessoas dispostas a ouvir e compreender as dificuldades e necessidades que passamos já fico com a esperança de que o futuro me reserva bons momentos" - Raquel Moret Henrique Campos, estudante do 7º período de medicina, portadora de perda auditiva (foto: Arquivo Pessoal) colaboração dos professores, é claro que como a carga de conhecimento ministrado é muito grande e ela precisa fazer anotações, pode haver momentos em que ela desvia sua atenção do professor para o caderno e, com isso, em tese perderia o ritmo de acompanhamento da lição. “Diante disso, tenho que organizar meus horários para estudar e obter o máximo de informação possível. Uma das maiores dificuldades que encontrei foi obter o estetoscópio. O modelo de que eu precisava era encontrado apenas no exterior e só fui obtê-lo quando estava no 5º período do curso.” Raquel Moret reconhece que, mesmo com toda ados professores, é claro que como a carga de conhecimento ministrado é muito grande e ela precisa fazer anotações, pode haver momentos em que ela desvia sua atenção do professor para o caderno e, com isso, em tese perderia o ritmo deda lição. “Diante disso, tenho que organizar meus horários para estudar e obter o máximo depossível. Uma das maiores dificuldades que encontrei foi obter o. O modelo de que eu precisava era encontrado apenas no exterior e só fui obtê-lo quando estava no 5º período do curso.”





No ensino remoto, Raquel Moret revela que teve um pouco mais de dificuldade. “Antecipadamente, entrei em contato com os professores e combinei em manter a webcam sempre ligada e que tanto o áudio quanto o vídeo estejam na melhor qualidade possível. Eles também se disponibilizaram em me responder pelo telefone sempre que possível.”





A estudante enfatiza também que o curso não seria tão proveitoso não fosse, além da colaboração e compreensão dos professores, a ajuda dos amigos e colegas de classe. “Todos se colocam à disposição para me ajudar. Juntos, compartilhamos várias anotações e experiências. Além disso, os monitores têm tido um papel muito importante na construção da minha formação como médica.”