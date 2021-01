COVID-19: Brasil e outros 54 países no mundo já têm vacinação

Países já disponibilizam vacinas contra COVID-19 (foto: PixaBay/Reprodução) COVID-19 no Brasil ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cerca de 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a COVID-19 no mundo. É o que aponta o levantamento feito pelo portal da Universidade de Oxford, Our World In Data. Até esta segunda-feira (18/01), 55 países já haviam começado a vacinação. Outras cinco nações anunciaram as datas para o início da campanha.



Mesmo tendo começado a vacinar sua população depois de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos, Israel é destaque pela proporção de habitantes imunizados, com a taxa recorde de mais de 12% da população vacinada contra a COVID-19.



Em relação ao grupo de maior risco, a imunização já supera os 50% dos cidadãos.

Em todo o planeta, o primeiro país a começar a imunização foi a China, em julho de 2020. Em seguida, a Rússia, em 5 de dezembro.

Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial de duas vacinas contra a COVID-19 no domingo (17/01). São elas a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, e o composto da Universidade de Oxford, no Reino Unido, desenvolvido em parceria com o laboratório AstraZeneca.





Três gerências técnicas recomendaram o uso dos imunizantes, mas com ressalvas, como a necessidade de monitorar "incertezas".

A primeira pessoa vacinada foi Mônica Calazans, de 54 anos, enfermeira e moradora de Itaquera, em São Paulo. Obesa, hipertensa e diabética, é considerada um perfil de alto risco.

Coronavac

A Coronavac foi aprovada para uso emergencial no Brasil (foto: Sinovac/Reprodução) Coronavac é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina “brasileira” apresenta 78% de eficácia na prevenção de casos leves da doença causada pelo coronavírus. Essa eficácia aumenta para 100% para casos graves e moderados. é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Aapresenta 78% de eficácia na prevenção de casos leves da doença causada pelo. Essa eficácia aumenta para 100% para casos graves e moderados.





A vacina do Butantan é a grande responsável pela “guerra política” entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente Bolsonaro.



Entre as tentativas de Doria para garantir de imediato a aquisição de milhões de doses e o negacionismo de Bolsonaro pondo em dúvida a origem do produto – a China, país comunista – e eficácia da imunização, o imunizante acabou ganhando os holofotes no Brasil.





Dois dos principais nomes para as eleições de 2022, Bolsonaro e Doria trocaram diversas farpas sobre o assunto. O presidente chegou até mesmo a chamar o governador de “médico do Brasil” e ainda ironizou a morte de um dos voluntários do estudo, o que fez a pesquisa ser paralisada por algum tempo – depois, foi noticiado que se tratou de suicídio.









Na época, o anúncio gerou polêmica entre os governadores polarizando ainda mais a guerra política entre o governador paulista e o presidente. Em outubro de 2020, o ministro da Saúde anunciou, em uma reunião com mais de 23 governadores, a compra do imunizante chinês. Menos de 24 horas depois, a aquisição foi desautorizada pelo presidente em live feita pelo Instagram. Na época, o anúncio gerou polêmica entre os governadores polarizando ainda mais a guerra política entre o governador paulista e o presidente.









Oxford/Astrazeneca





Vacina da Astrazeneca foi aprovada para uso emergêncial no Brasil (foto: Astrazeneca/Reprodução) AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, esta vacina foi o segundo imunizante aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) e está aprovada para uso emergencial no Brasil. Produzida pelo grupo britânicoem parceria com a Universidade de, esta vacina foi o segundo imunizante aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) e está aprovada para uso emergencial no Brasil.





Segundo estudiosos, é o imunizante mais econômico e mais fácil de armazenar. Custa cerca de 2,50 libras (aproximadamente R$ 14) a dose e pode ser conservado na temperatura de um refrigerador, entre 2°C e 8°C, diferentemente das vacinas da Moderna e Pfizer/BioNTech, que precisam ser armazenadas a temperaturas muito reduzidas (-20°C no primeiro caso e -70°C no segundo).





A vacina Oxford/AstraZeneca é de "vetor viral". Ou seja, toma como base outro vírus (um adenovírus de chimpanzé) que foi transformado e adaptado para combater o coronavírus.