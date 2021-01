COVID-19: mais de 32 milhões de pessoas estão vacinadas em 51 países

Mesmo tendo começado a vacinar sua população depois de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos, Israel é destaque pela proporção de habitantes imunizados, com a taxa recorde de mais de 12% da população vacinada contra a COVID-19. Em relação ao grupo de maior risco, a imunização já supera os 50% dos cidadãos.

Em todo o planeta, o primeiro país a começar a imunização foi a China, em julho de 2020. Em seguida, a Rússia, em 5 de dezembro. A vacinação foi estendida para todo o território nacional 10 dias depois.

País mais afetado pela COVID-19 no Sudeste Asiático, a Indonésia iniciou sua campanha de vacinação. A imunização deve seguir até o final de março. O imunizante utilizado é a Coronavac, desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac.

A 1ª fase prevê a vacinação de 1,3 milhão de trabalhadores da saúde e mais 17,4 milhões de trabalhadores do serviço público –policiais, soldados e professores.

O presidente Joko Widodo foi o primeiro a receber a 1ª dose da vacina na manhã de quarta-feira (13/01).

Fonte: Imprensa Internacional

Fonte: Ministério da Saúde dos países



Para que a vacinação comece, é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libere a imunização. Na última sexta-feira (08/01), o Instituto Butantan e a Fiocruz entraram com o pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca, respectivamente.



Em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (07/01), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu, em um cenário otimista, que a vacinação em solo brasileiro comece até 25 de janeiro.

Imunização



A ampla maioria dos países está distribuindo o imunizante criado em parceria pela alemã BioNTech e a americana Pfizer. Apenas os EUA aprovaram e distribuíram a vacina da americana Moderna.



Outras 17 vacinas estão em desenvolvimento no mundo. Destas, três foram aprovadas para uso definitivo e cinco foram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países.





Além disso, há cerca de 64 vacinas em fases anteriores de testes em humanos no mundo e pelo menos 85 em fases pré-clínicas.

Em números absolutos, os países com mais pessoas vacinadas são o EUA e a China, que estão com 20 milhões de pessoas imunizadas.

Em terceiro no ranking da imunização aparece o Reino Unido, primeiro país ocidental a autorizar o uso de vacinas, com 3 milhões de pessoas vacinadas.

*Estagiária sob supervisão

*Com agências

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.