''Espetáculo'': epidemiologista explica eficácia da Coronavac e viraliza

Na quinta-feira passada, a gestão João Doria (PSDB) afirmou que o imunizante tem 78% de eficácia contra casos leves da doença e 100% contra os quadros graves e moderados.

De acordo com Bittencourt, os resultados apresentados pelo Butantan nesta terça são excelentes. “Os resultados têm impactos na estratégia de uso, eles têm limitações, mas eles são bons mesmo. Muito melhores que a 'pataquada' da comunicação oficial”, explicou.

“De forma simples, uma vacina é feita para ensinar seu corpo a se defender de um inimigo que você nunca viu. Quando o inimigo chegar, você vai estar mais preparado do que se não tivesse sido vacinado. Tem vacina que te ensina tudo, tem vacina que te ensina menos.”

Segundo o epidemiologista, a Coronavac “passou na prova”. “A próxima pergunta é se a vacina é segura. Sim, a Coronavac é”, afirmou.

Márcio também explicou sobre a fase 3 dos estudos que comprovaram a eficácia de 50,38%. “Como já foi dito, muitas vezes, a COVID-19 é só uma gripinha, às vezes ela é uma gripona e às vezes ela mata. Por isso, criamos uma classificação de gravidade em 10 níveis que podem ser agrupados em leve, moderadao e grave”, explica.

Ele informa que no caso da vacina do Butantan, o grupo que “não treinou”, ou seja recebeu placebo, 0,7% (31 em 4.653) precisou de assistência médica por COVID-19. O grupo que “treinou” com vacina estava mais bem preparado, somente 0,15% (7 em 4.599) precisou de assistência médica.

Fonte: Imprensa Internacional

Fonte: Ministério da Saúde dos países



Para que a vacinação comece, é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libere a imunização. Na última sexta-feira (08/01), o Instituto Butantan e a Fiocruz entraram com o pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca, respectivamente.



Em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (07/01), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu, em um cenário otimista, que a vacinação em solo brasileiro comece até 25 de janeiro.

Imunização



A ampla maioria dos países está distribuindo o imunizante criado em parceria pela alemã BioNTech e a americana Pfizer. Apenas os EUA aprovaram e distribuíram a vacina da americana Moderna.



Outras 17 vacinas estão em desenvolvimento no mundo. Destas, três foram aprovadas para uso definitivo e cinco foram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países.





Além disso, há cerca de 64 vacinas em fases anteriores de testes em humanos no mundo e pelo menos 85 em fases pré-clínicas.



*Estagiária sob supervisão

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.