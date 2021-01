COVID-19: mais de 15 milhões pessoas estão vacinadas em 50 países

Cinquenta países tem vacinação contra COVID-19 (foto: PixaBay/Reprodução) longa demora para o veredito da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou nesta quarta-feira (06/12) a mídia por



Segundo levantamento feito pelo portal da Universidade de Oxford, Our World In Data, cerca de 15 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o planeta.









Mesmo tendo começado a vacinar sua população depois de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos, Israel é destaque pela proporção de habitantes imunizados, com a taxa recorde de mais de 12% da população vacinada contra a COVID-19. Em relação ao grupo de maior risco, a imunização já supera os 50% dos cidadãos.





Clique aqui para conferir o Our World In Data





Em todo o planeta, o primeiro país a começar a imunização foi a China, em julho de 2020. Em seguida, a Rússia, em 5 de dezembro. A vacinação foi estendida para todo o território nacional 10 dias depois.

E o Brasil?





Em meio a demora para traçar um plano de vacinação, o Brasil tem o grande desafio de encaminhar uma difícil questão fiscal. Isso porque para que a vacinação comece é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libere a vacinação, o que até o momento não aconteceu. Ainda não há uma definição sobre quando a população brasileira vai começar a ser vacinar.





Brasil não comprará seringas até que o preço volte “à normalidade”. O governante também disse que a decisão, com aval do Ministério da Saúde, não impacta em um primeiro momento.

Além disso, durante a tarde, entidades brasileiras publicaram uma carta em defesa da imunização exclusiva pelo SUS. A publicação do documento aconteceu logo depois da notícia que o setor privado está tentando comprar 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin.



Acesse o plano de vacinação brasileiro aqui





Primeiro país a concluir a vacinação





A República de Palau, um arquipélago com cerca de 18 mil habitantes, é um dos privilegiados locais que não registrou nenhum caso de COVID-19. Agora, o aglomerado de ilhas localizadas no Oceano Pacífico, pode se tornar um dos primeiros países a erradicar a doença.

No último sábado (02/01) o país recebeu sua primeira remessa da vacina desenvolvida pela empresa farmacêutica americana Moderna. As vacinações começaram no dia seguinte. A primeira remessa de 2.800 doses da vacina, serão administradas em duas doses, com intervalo de 28 dias.

Veja a lista de países que já começaram a vacinação contra COVID-19

Alemanha - 26/12/2020 Arábia Saudita - 17/12/2020 Argentina - 29/12/2020 Áustria - 27/12/2020 Barhrein - 16/12/2020 Bélgica - 28/12/2020 Bielorussia - 29/12/2020 Bulgária - 27/12/2020 Canadá - 14/12/2020 Chile - 24/12/2020 China - julho de 2020 Chipre- 27/12/2020 Costa Rica - 24/12/2020 Croácia - 27/12/2020 Dinamarca - 27/12/2020 Emirados Árabes - 14/09/2020 Escócia - 8/12/2020 Eslováquia - 26/12/2020 Eslovênia - 27/12/2020 Espanha - 27.12/2020 Estônia - 27/12/2020 EUA - 14/12/2020 Finlândia - 27/12/2020 França - 27/12/2020 Grécia - 27/12/2020 Hungria- 26/12/2020 Inglaterra - 08/12/2020 Irlanda - 29/12/2020 Irlanda do Norte - 08/12/2020 Islândia - 29/12/2020 Israel - 19/12/2020 Itália - 27/12/2020 Kuwait - 24/12/2020 Letônia - 28/12/2020 Lituânia - 27/12/2020 Luxemburgo - 28/12/2020 Malta -27/12/2020 México - 24/12/2020 Noruega - 27/12/2020 Omã - 27/12/2020 País de Gales - 08/12/2020 Polônia - 27/12/2020 Portugal - 27/12/2020 Qatar - 23/12/2020 República Tcheca - 27/12/2020 Romênia - 27/12/2020 Rússia - 05/12/2020 Sérvia - 24/12/2020 Suécia - 27/12/2020 Suíça -27/12/2020

Fonte: Imprensa Internacional

Veja a lista de países que já anunciaram as datas do ínicio da imunização





Austrália: 20 de março de 2021 Colômbia: fevereiro de 2021 Egito: janeiro de 2021 Holanda: 8 de janeiro de 2021 Índia: janeiro de 2021 Nova Zelândia: 2º trimestre de 2021 Paraguai: entre março e abril de 2021 Turquia: até 15 de janeiro de 2021 Indonésia:13 de janeiro de 2021

Fonte: Ministério da Saúde dos países

Imunização Fonte: Ministério da Saúde dos países



A ampla maioria dos países está distribuindo o imunizante criado em parceria pela alemã BioNTech e a americana Pfizer. Apenas os EUA aprovaram e distribuíram a vacina da americana Moderna.



Outras 17 vacinas estão em desenvolvimento no mundo. Destas, três foram aprovadas para uso definitivo e cinco foram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países.





Além disso, há cerca de 64 vacinas em fases anteriores de testes em humanos no mundo e pelo menos 85 em fases pré-clínicas.





Lista de vacinas aprovadas

Sputinik V - Rússia (aplicada na Rússia, Argentna e Belarus) Sinophramp - Pequim - China (aplicada apenas na China) Moderna - Estados Unidos (aplicada nos EUA, Canadá e Israel) CanSino - China - (uso limitado apenas para militares na China) Vector - Rússia (aplicada na Rússia) Sinophramp-Wuhan - China (aplicada na China e Emirados Arabés) Coronavac -Brasil/China (China e Indonésia) Pfizer- BioTech - EUA/Alemanha - (RUA, Reino Unido, Chile, Costa Rica, E.A.U, Kuwait, Equador, México, Panamá, Isarel, Cingapura, Bahrein, Colômbia, Argentina, Guiana Francesa, União Europeia para uso emergencial e Canadá e Arabía Saudita para uso definitivo)

Corrida da vacinação





Em números absolutos, os países com mais pessoas vacinadas são a China e os EUA, que estão com 4,2 milhões de pessoas imunizadas.





Nos EUA, o presidente eleito, Joe Biden, foi imunizado ao vivo na televisão , assim como o atual vice-presidente, Mike Pence, para incentivar a vacinação.

Em terceiro no ranking da imunização aparece Israel (1,1 milhão de pessoas, ou 12,6% do total). O país pretende vacinar 25% dos habitantes até fevereiro.









A velocidade da tecnologia A velocidade com que as primeiras vacinas contra a COVID-19 foram desenvolvidas é considerada extraordinária por todos os estudiosos. A produção de imunizantes nessa rapidez nunca havia ocorrido na história do desenvolvimento de vacinas.

A vacina contra o sarampo, por exemplo, foi descoberta com relativa rapidez: levou apenas 10 anos. Mas para a febre tifoide levou mais de um século e, para algumas doenças, como a malária, ainda não foi encontrada uma vacina eficaz.

Em seguida está o Reino Unido, primeiro país ocidental a autorizar o uso de vacinas. Até agora, foram imunizadas cerca de 944 mil pessoas no país (1,39% de quase 68 milhões de habitantes).

Para entender e acompanhar a velocidade da produção clique aqui

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria