Bolsonaro critica mídia por divulgar vacinação 'em 44 países'

Presidente Bolsonaro usou as redes sociais para criticar divulgação de vacinação em outros países (foto: Agência Brasil) vacinação contra COVID-19 ou anunciaram um plano de imunização, no Brasil o processo ainda está indefinido. E o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou suas redes sociais nesta quarta-feira (06/01) para divulgar dados sobre o estoque de seringas no país e aproveitou para criticar a mídia por divulgar a vacinação. Enquanto vários países já iniciaram acontraou anunciaram um plano de imunização, no Brasil o processo ainda está indefinido. E o presidente(sem partido) usou suas redes sociais nesta quarta-feira (06/01) para divulgar dados sobre o estoque de seringas no país e aproveitou para criticar a mídia por divulgar a vacinação.









Vacinação

De acordo com o levantamento feito pelo portal da Universidade de Oxford, Our World In Data, cerca de 14 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o planeta.





O Estado de Minas preparou uma lista com todos os países que já iniciaram a vacinação e os que estão com um plano de imunização.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira