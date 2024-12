Com a chegada do verão, muitas pessoas intensificam a rotina de dieta e treino para alcançar objetivos de bem-estar e boa forma. Nesse processo, os suplementos podem ser grandes aliados, ajudando a melhorar o desempenho nos treinos e a suprir as necessidades de nutrientes, que podem aumentar devido à atividade física.

“É importante lembrar que adotar um estilo de vida saudável e ativo durante todo o ano é o melhor caminho para garantir resultados mais consistentes e duradouros, não apenas às vésperas do verão”, ressalta o nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife.





Por outro lado, esse pode ser o pontapé inicial para começar a notar mudanças, se empolgar com os resultados e manter o foco nessa jornada.

A seguir, confira 5 suplementos aliados para alcançar seus objetivos:

1. Ganhe músculos com o whey protein

O whey protein, proteína do soro do leite em inglês, é rico em proteínas de alto valor biológico, essenciais para o ganho e a manutenção de massa muscular, especialmente quando aliado ao treino de força. Portanto, o suplemento é uma maneira prática de atingir a ingestão adequada de proteínas se o objetivo é ganhar mais músculos ou ficar com o corpo mais definido.





“Afinal, mais músculos significa um metabolismo mais ativo. Isso quer dizer que a queima calórica do seu corpo será maior mesmo em repouso, contribuindo para que haja a redução da gordura corporal, com uma dieta adequada”, explica o nutrólogo.

Como consumir: o whey protein pode ser usado diariamente para contribuir com as quantidades totais de proteínas, que variam de acordo com a intensidade e a frequência do exercício.





2. Treine forte com a creatina

Um dos suplementos mais estudados da atualidade: a creatina é um aminoácido que melhora o desempenho físico nos exercícios. Portanto, ajuda a aumentar a força e a maximizar os resultados no ganho de massa muscular. Apenas lembre-se de ajustar a alimentação com ajuda de um profissional de nutrição para fornecer os demais nutrientes importantes para o músculo se desenvolver.

Como consumir: a creatina deve ser consumida diariamente numa quantia que varia entre 3 g e 5 g.





3. Queime mais com cafeína

Por atuar no sistema nervoso central, a cafeína tem a capacidade de aumentar o foco e a energia, além de prolongar o tempo que você consegue se exercitar. Dessa maneira, possibilita maior gasto energético, contribuindo para o processo de perda de peso.

Como consumir: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera seguro o consumo de até 200 mg de cafeína por dia para adultos saudáveis, o que equivale a cinco xícaras de café. No caso de atletas, a dose diária pode chegar a 400 mg por dia, desde que a dose por porção não ultrapasse 200 mg. Para aproveitar seu efeito, procure consumi-la cerca de 40 minutos antes do treino.





4. Perca barriga com extrato de laranja moro

O extrato da laranja moro, cultivada na Itália, na região ao redor do vulcão Etna, é rico em antioxidantes que, segundo estudos, auxiliam na redução da gordura localizada, especialmente na região abdominal. Algumas marcas ainda combinam o suplemento com o cromo, mineral que melhora a absorção de glicose pelas células, ajudando a diminuir seus níveis no sangue. “No entanto, é importante lembrar que uma dieta equilibrada é imprescindível para alcançar resultados efetivos na redução da gordura corporal”, reforça o nutrólogo.

Como consumir: a recomendação é consumir pela manhã 400 mg/diariamente.





5. Coma menos, aposte nas fibras

Elas são indispensáveis para o bom funcionamento do intestino e também para o controle da fome, já que algumas fibras contribuem para a aumentar a saciedade, reduzindo o apetite ao longo do dia e contribuindo para favorecer o déficit calórico.

Como consumir: os suplementos de fibras são uma maneira prática de consumir a quantidade de fibras recomendada, que é de 25 g a 30 g por dia para adultos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

