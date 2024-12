Em ”Do Riso ao Soro - Reflexões de uma palhaça no hospital e a incrível jornada dos afetos”, a multiartista Tereza Gontijo compartilha, de maneira íntima e acolhedora, suas experiências como palhaça profissional atuando em hospitais pela associação Doutores da Alegria. Há 16 anos, Tereza dá vida à personagem Guadalupe, que a acompanha em histórias marcantes vividas nas alas pediátricas e adultas de hospitais públicos em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.



Mineira de Belo Horizonte e atualmente radicada em São Paulo, Tereza constroi, em sua obra, uma narrativa afetuosa que conecta episódios de sua trajetória pessoal com os encontros transformadores vividos nos hospitais. Para a autora, esse trabalho não apenas levou alegria a pacientes, famílias e profissionais de saúde, mas também mudou sua percepção sobre a humanidade.



"A narrativa é um mergulho investigativo", explica a autora. "Examino como o encontro do humor com a dor, o desconforto e a morte possibilitou o desvelamento da profundeza humana, suas fragilidades, potenciais e mistérios." O livro convida o leitor a refletir sobre a autenticidade e os afetos em sua própria vida, propondo uma apreciação mais profunda das conexões que tornam a existência significativa.



Humor e arte são os instrumentos que Tereza utiliza para abordar temas difíceis, como dor, frustração, tédio, doença, tratamento, cura, alta e morte. Essa prática a colocou em contato direto não apenas com a humanidade dos pacientes e famílias que atendeu, mas também com a sua própria humanidade latente.



Dessa forma, ”Do Riso ao Soro” é um chamado para que o leitor se permita ser tocado por essas experiências e embarque em sua própria jornada de afetos — na vida, na família e no trabalho. "Por vezes, a vida cotidiana se torna uma experiência pasteurizada e automática. No entanto, quando ela termina repentinamente, ou eventos trágicos nos surpreendem sem aviso, o despertar acontece. É quando nos confrontamos com tudo aquilo que realmente tem valor: o amor, a comunhão, a resiliência, a alegria, a gratidão".

• Autora: Tereza Gontijo

• Editora: Publicação independente

• Número de páginas: 200

• Preço: R$ 17,90 (e-book)

• Onde encontrar: Amazon