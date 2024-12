O prazo para nove sites suspenderem a venda de 48 marcas de whey protein suspeitas de adulteração termina nesta sexta-feira (6). A determinação foi feita pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, após estudo, de 2022, da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri).

Segundo a entidade, as marcas envolvidas não entregam a quantidade de proteína declarada em seus rótulos e que os produtos adulterados contêm amino spiking - “um processo que consiste em fraudar (manipular) a fórmula de um produto à base de proteínas, acrescentando aminoácidos de baixo custo para aumentar o valor nitrogenado total” -, descreve o órgão.

Além de constituírem uma proteína, os aminoácidos podem ser extraídos isoladamente de outras proteínas e outras matérias primas, sendo acrescentadas no whey protein, aumentando a quantidade total de proteína no produto.

Dos 124 produtos analisados, 39% têm indícios de “amino spiking”, de quase metade das empresas (49%) e metade (50%) das marcas avaliadas.

Riscos

À reportagem, a nutricionista esportiva Alessandra Paula Nunes e a consultora de nutrição clínica e esportiva da Estúdio Fly, Carmen Zita Pinto Coelho, comentaram sobre os riscos que o amino spiking representa para o consumidor.

“Infelizmente, a fraude de whey não é uma coisa anormal de se ver, sendo muito comum na nutrição esportiva. Os fabricantes utilizam desse recurso fraudulento para baratear o preço do produto, com aminoácidos que, na maioria das vezes, não agregam em nada na síntese proteica”, destacou Alessandra Paula.

Carmen Zita aponta como o consumo desse produto pode ocasionar efeitos colaterais diante da adulteração. “Se a proteína que consta nos suplementos não for a lactalbumina (que é o soro do leite, ou seja, o whey protein), pode ser de baixo valor biológico, ou seja, com aminoácidos não essenciais, ou mesmo estando em quantidade inferior à exigida por lei. Nesse caso, o consumidor estará consumindo menos proteína do que pretendia e com isso não teria os efeitos desejados. Se a adulteração tiver relação com a presença de substâncias não relatadas no rótulo, há risco de reações alérgicas, por exemplo, se a proteína for de soja para quem sofre de alergia, ou mesmo para quem estiver em tratamento de quimioterapia.”

Outro risco, como Alessandra cita, é a presença de carboidratos na adulteração. “Tem muitos Wheys que são fraudados com carboidrato. Então para um paciente diabético - uma pessoa que tem uma descompensação glicêmica - ela consome um produto sem saber que contém muito carboidrato na composição. Assim, ela pode ter sérias complicações de saúde e queixas de desconforto gástrico. Eu tenho pacientes que tomam whey, que tem esses sintomas e observam que não tem nada na fórmula, mas sentem efeitos”, revela.

Posicionamento

Diante da pesquisa da Abenutri divulgada nesta reportagem, o Grupo Supley, cujos produtos Max Titanium estão na lista divulgada, entrou em contato com a reportagem para se posicionar. “O Grupo Supley repudia fortemente a reprovação de produtos de whey protein, que teve como fonte a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), que, mais uma vez, mente e propaga desinformação”, afirmou em nota.

O grupo afirma que as pesquisas da Abenutri estão sendo questionadas judicialmente. De acordo com a empresa, a Justiça reconheceu as inconsistências metodológicas nos laudos e condenou a associação a se retratar publicamente.

“Os produtos do Grupo Supley são rotineiramente avaliados pela empresa e pela Anvisa, esta, sim, responsável por este tipo de análise e fiscalização. A Justiça também entende que os produtos do Grupo Supley estão em conformidade no que diz respeito à rotulagem, ingredientes e quantidades especificadas em seus produtos”, destaca a empresa.

Confira nota completa do Grupo Supley:





"O Grupo Supley repudia fortemente a reprovação de produtos de whey protein que teve como fonte a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) que, mais uma vez, mente e propaga desinformação. São pesquisas com procedência duvidosa e por isso estão sendo questionadas judicialmente, havendo decisão que reconheceu as inconsistências metodológicas nos laudos e, no dia 8 condenando a Abenutri à retratação pública.





Os produtos do Grupo Supley são rotineiramente avaliados pela empresa e pela Anvisa, esta, sim, responsável por este tipo de análise e fiscalização. A Justiça também entende que os produtos do Grupo Supley estão em conformidade no que diz respeito à rotulagem, ingredientes e quantidades especificadas em seus produtos.

Mais uma vez, a Abenutri usa de falsas informações para trazer instabilidade ao mercado, desinformação e medo aos consumidores. A Associação adota uma postura controversa, com histórico de avaliações que não seguem os padrões técnico-científicos estabelecidos pela Anvisa, órgão regulador."

Questionada sobre as suspeitas de adulteração, bem como da determinação feita pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) respondeu ao Estado de Minas que "a Anvisa e a Senacon tem atribuições distintas. Não cabe à agência avaliar ou comentar ações de outro órgão".



O espaço segue aberto para que outras empresas constatadas na lista se posicionem.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia