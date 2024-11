Nesta sexta-feira (15/11), o tempo permanece instável com chuvas em todas as regiões do estado de Minas Gerais

Após o forte temporal que atingiu Belo Horizonte nessa quarta-feira (13/11), os belo-horizontinos podem esperar um feriado prolongado com céu carregado por muitas nuvens e chuva a qualquer momento.

O dia da Proclamação da República, celebrada nesta sexta-feira (15/11), será de céu nublado com chuvas e possíveis trovoadas isoladas. De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima prevista é 17°C e a máxima de 25ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 50% à tarde.

No final de semana as condições meteorológicas favorecem o tempo instável por todo o estado mineiro. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso se deve a atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao alto teor de umidade e calor, além do padrão da circulação dos ventos em níveis médio e alto da atmosfera, situação típica da Primavera.

O sábado (16) e o domingo (17/11) em BH, seguem com céu encoberto e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura nos dois dias pode variar entre 16ºC e 25ºC. A umidade relativa do ar tende a permanecer em 50% nas horas em que o calor fica mais evidente.

Alertas

O Inmet emitiu nesta quinta (14) dois avisos para a ocorrência de chuvas intensas em Minas Gerais.

Estão sob alerta de precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de vento ocasional (40 -60 km/h), as regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, até as 10h desta sexta.

Já no Norte, Noroeste, Central Mineira, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, está previsto chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou chuva acumulada de 50 a 100 mm/dia, com ventos de até 99km/h.

Risco geológico

A Defesa Civil de BH também emitiu um alerta nessa quarta-feira, explicando que, em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova até a próxima segunda-feira (18/11). Segundo o órgão está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas nas cinco regionais.

“Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, informa.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

