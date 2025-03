PIB de Minas cresce 3,1% em 2024 mesmo com agro em queda

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais cresceu 3,1% em 2024. Os números representam uma estimativa de R$ 1,06 trilhão no ano e e 0,4% nos últimos três meses. Os resultados, divulgados nesta quarta-feira (26/3) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sedese-MG), apontam retração de -6,1% no setor agropecuário, enquanto a construção civil, destaque no crescimento, avançou 7,7%.

Apenas no quarto trimestre de 2024, o PIB nominal de Minas foi estimado em R$ 277 bilhões, dos quais R$ 8,3 bilhões em valor adicionado nas atividades da agricultura, pecuária e produção florestal, R$ 69,9 bilhões nas indústrias, e R$161,9 bilhões nos serviços, além dos impostos indiretos sobre produtos líquidos de subsídios, que adicionaram R$ 36,9 bilhões aos preços pagos pelos consumidores.

O número alcançado representa, ainda, 9% de participação na economia nacional. O comércio em Minas superou o crescimento nacional no setor, com 4% de crescimento. O setor de transportes, por sua vez, cresceu 2,2%.

O governo mineiro explicou que, apesar de uma leve recuperação na pecuária de corte, a agricultura sofreu queda acentuada por questões ambientais. A produção de café arábica retraiu -2,9%, enquanto milho teve queda de aproximadamente -20% e a soja cerca de -9%.

Outro ponto mencionado foi a taxação do aço mineiro pelos Estados Unidos. “É uma preocupação, mas esperamos que o governo federal esteja em contato com o governo americano para dialogar. Podemos impor taxas de proteção, se necessário”, afirmou a chefe da Sedese, Mila da Costa Corrêa.

As atividades extrativas no estado mineiro representam um crescimento de 1,8%, apesar da baixa demanda da China e o aumento da oferta de minério de ferro na Austrália para exportação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Emprego

Minas Gerais alcançou a menor taxa de desocupação da história: 4,3% no quarto trimestre de 2024. O desempenho é menor que a média do Reino Unido (4,4%), Alemanha (6,1%), França (7,3%) e Espanha (11,2%) no mesmo intervalo, segundo a pasta.