Baixa produtividade impede o Brasil de decolar

Quanto o PIB brasileiro vai crescer em 2025? A depender da fonte, as projeções variam de 1,7% a 2,2%, bem abaixo dos 3,4% de 2024. Seja qual for o resultado exato, fato é que ele expõe uma mazela brasileira: não conseguimos sair do lugar. No Brasil, historicamente os breves períodos de crescimento da economia são seguidos quase sempre por quedas abruptas, e com isso ficamos presos à armadilha da renda média. Ou seja, não estamos mais na categoria das nações pobres, mas permanecemos distantes demais dos países ricos. Pior do que isso: projeções mostram que, se o Brasil não ampliar a produtividade de forma expressiva, ficaremos cada vez mais afastados da chance de enriquecer. A dificuldade em elevar a produtividade decorre de uma série de entraves estruturais: baixa qualificação da mão de obra, burocracia sufocante, infraestrutura precária e um ambiente de negócios hostil ao investimento. Sem mudar esse quadro, estaremos condenados à mediocridade econômica.

Alta da Selic deverá impulsionar recuperações judiciais

O aumento da Selic, a taxa básica de juros da economia, provocará impactos na saúde financeira das empresas. Um estudo realizado pela Alvarez & Marsal prevê um aumento de 12% nos pedidos de recuperação judicial no Brasil até 2027 como efeito direto da alta dos juros. Com o crédito mais caro, setores como varejo, agronegócio e construção civil serão os mais afetados. O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a Selic para 14,25% ao ano, o nível mais alto desde outubro de 2016.

Haddad contesta pesquisa e segue cartilha política

Quando são criticados, os políticos sempre desqualificam os autores dos comentários negativos. A mesma lógica vale para pesquisas. Elas só servem quando trazem resultados positivos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), seguiu esse roteiro. Depois de uma pesquisa da Quaest mostrar que sua desaprovação aumentou, Haddad optou pela saída mais fácil – atacar os críticos. “Dizer que isso é uma pesquisa é dar um nome muito pomposo para uma coisa que deve ter sido feita em 15 minutos”, disse.

Entregadores de aplicativos convocam paralisação em todo o Brasil

Movimentação aérea no Brasil quebra recordes em fevereiro

Em fevereiro, a aviação civil brasileira registrou a segunda maior movimentação para o mês na história, com mais de 9,5 milhões de passageiros (foto) transportados em voos nacionais e internacionais, conforme dados compilados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As viagens ao exterior chamam a atenção: elas quebraram recordes pelo décimo mês consecutivo – e isso apesar do dólar caro. Não se trata de um fenômeno momentâneo. O setor segue otimista, projetando novos avanços ao longo de 2025.

R$ 15 bilhões

é o superávit previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2025 aprovado no plenário do Congresso Nacional. A proposta traz aprevisão de receitas e despesas do governo federal para este ano

Copom deve elevar Selic em 1 ponto na reunião de hoje

Rapidinhas

A montadora japonesa Toyota foi multada em cerca de US$ 2 bilhões por fraudar testes de emissões em caminhões Hino Motors, sua subsidiária nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, a empresa manipulou dados para atender a padrões ambientais. É um caso antigo: as falsificações teriam começado há mais de duas décadas.

O banco Itaú Unibanco reforçou sua atuação na agenda ESG (práticas ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) ao emitir R$ 1,4 bilhão em títulos sustentáveis voltados para a biodiversidade. Os recursos serão destinados principalmente para micros, pequenas e médias empresas que possuem projetos nessa área.

O mercado fonográfico brasileiro fechou 2024 com o melhor desempenho da história. Segundo a Pró-Música, entidade que representa as gravadoras do país, o setor faturou R$ 3,5 bilhões no ano passado – a marca dos R$ 3 bilhões foi superada pela primeira vez. Com isso, o Brasil se consolida como um dos dez maiores mercados do mundo.

As mulheres conquistam cada vez mais espaço nos esportes. Um estudo realizado pela consultoria Deloitte mostrou que as modalidades femininas de elite deverão movimentar R$ 2,3 bilhões no mundo em 2025, um novo recorde. Apesar da visibilidade crescente, a remuneração das atletas ainda é muito inferior à dos homens.

“Velocidade é tudo. Se você não for rápido nos negócios, está morto”

Jensen Huang

Cofundador e presidente da fabricante de chips Nvidia



