Ibovespa ensaia recuperação, mas incertezas econômicas ainda preocupam

É consenso entre gestores de recursos, analistas e investidores que a bolsa brasileira está barata. De fato, algumas métricas de análise, como a relação preço/lucro, apontam que as ações estão sendo negociadas abaixo de seus valores históricos. É o suficiente para significar uma grande oportunidade? Nem tanto. O ambiente macroeconômico permanece instável, o risco fiscal continua presente e a agenda política não cansa de trazer preocupações. Portanto, não dá para saber se as cotações dos papéis já chegaram ao fundo do poço ou se ainda há espaço para piorar. De todo modo, o Ibovespa, o principal índice da B3, a bolsa de valores de São Paulo, ensaiou uma recuperação nos últimos dias. É preciso lembrar, no entanto, que a volatilidade persiste, e qualquer novo fator de incerteza pode reverter a tendência rapidamente. Mais do que nunca, cautela e visão de longo prazo são essenciais para evitar armadilhas e aproveitar oportunidades reais no mercado de ações.

Forever 21 Marina Rigueira/EM/D. A Press – 18/9/15



Sufocada pelo comércio eletrônico, Forever 21 pede falência

Depois do grande sucesso no início do século, principalmente entre o público adolescente, a varejista de moda americana Forever 21 luta agora para sobreviver em meio ao avanço irrefreável do comércio eletrônico. A empresa, que encerrou as atividades no Brasil em 2022, entrou com um novo pedido de falência – o segundo em seis anos – em um tribunal dos Estados Unidos. São tempos difíceis para o setor. Apenas no ano passado, as principais varejistas do país fecharam 7,3 mil lojas.



Buffett mira o mercado japonês

Uma das principais referências do mundo dos investimentos, o americano Warren Buffett mira agora o mercado japonês. Nos últimos meses, ele aumentou consideravelmente a participação da Berkshire Hathaway, sua gestora de recursos, em empresas como Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. Buffett afirma estar preocupado com a condução errática da política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e procura novas oportunidades de negócios. Para Buffett, os tarifaços de Trump são um erro.



Ativistas europeus planejam intensificar protestos contra o turismo de massa

Turistas já não são bem-vindos em várias cidades europeias. Em abril, Barcelona sediará uma certa “Assembleia de Bairros para o Decrescimento Turístico”, que reunirá ativistas da Espanha, Portugal, França e Itália para coordenar ações contra estrangeiros. Recentemente, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, manifestantes incendiaram 20 veículos alugados, e pichações como “mate um turista” surgiram, o que reflete a crescente insatisfação com o turismo excessivo nas comunidades locais.

Rubens Ometto ARQUIVO



“As empresas sérias – Raízen, Vibra, Ipiranga – estão perdendo a capacidade de concorrer. Vários postos bandeira branca começaram a aparecer com valores de diesel na bomba mais baratos que o nosso produto, que segue a lei e paga os impostos”



Rubens Ometto

Controlador e chairman da Raízen, dona dos postos Shell, sobre o aumento das fraudes em distribuidoras irregulares e postos bandeira branca



0,90%



foi quanto cresceu, em janeiro versus o mês anterior, o Índice de Atividade

Econômica (IBC-Br) medido pelo Banco Central. Considerado a prévia do PIB,

o indicador veio bem acima das expectativas do mercado

RAPIDINHAS

O fundo soberano de Cingapura GIC comprou uma participação minoritária na farmacêutica brasileira Cimed. O valor da transação não foi revelado. Com os recursos, a Cimed pretende impulsionar seu crescimento. A meta é atingir R$ 10 bilhões em faturamento até 2029 com a expansão da capacidade fabril e a diversificação do portfólio de produtos.

•••

Em 2024, a Petrobras exportou 640 milhões de barris de petróleo, o que representou 52% de sua produção de 1,23 bilhão de barris – a segunda maior da história da empresa, atrás de 2023, quando produziu 1,24 bilhão de barris e exportou 47% do total. Pela primeira vez, a estatal vendeu mais de 50% de sua produção para o exterior.

•••

Amazon e a Latam Cargo firmaram uma parceria para acelerar a entrega de produtos em onze estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Segundo as empresas, a iniciativa reduzirá o prazo de envio de mercadorias para dois dias. As encomendas partirão do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

•••

A PepsiCo Brasil recebeu o Selo Verde em Transporte de Carga, conferido pelo Programa de Logística Verde Brasil (PLVB). A operação brasileira da empresa americana tem adotado, de fato, boas práticas para reduzir as emissões de poluentes. Sua frota de veículos inclui caminhões elétricos e movidos a gás veicular (GNV).



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.