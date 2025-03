Banco Central se prepara para alta da Selic em meio à pressão do governo

A próxima semana será decisiva para conhecer a direção que o Banco Central tomará para conter a escalada inflacionária. Na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), há sinais claros de que o colegiado aumentará a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em um ponto percentual, alcançando 14,25% – nível que não era registrado desde outubro de 2016. Os novos encontros do Copom estão agendados para os dias 18 e 19 de março, e serão comandados por Gabriel Galípolo, que assumiu o comando do BC em janeiro. Com os indicadores inflacionários em disparada, seria inesperado não elevar a Selic, mas certamente Galípolo sofrerá forte pressão do governo. Segundo economistas, aumentar os juros é uma medida necessária para manter a credibilidade do BC e garantir a convergência da inflação para a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, Galípolo tem um grande desafio pela frente.

Convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para assumir a chefia do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do X, tem falhado em sua missão de cortar gastos federais. Em fevereiro, as despesas do governo americano atingiram o recorde histórico de US$ 603 bilhões, o que significou um aumento de 7% em relação ao mesmo mês do ano passado. A conclusão não poderia ser outra: Musk fala muito, mas realiza pouco.

Trabalhar no regime de home office é um atrativo para a maior parte dos brasileiros, mas existe um fator ainda mais determinante para as escolhas profissionais: dinheiro. Uma pesquisa realizada pela empresa especializada em recursos humanos Sólides revelou que 67% dos trabalhadores do país que atuam remotamente aceitariam migrar para o modelo híbrido ou presencial caso recebessem um salário mais alto. Ou seja: no final das contas, o que pesa da vida das pessoas é a renda.

FMU pede recuperação judicial para renegociar dívidas

A onda de recuperação judicial no país chegou às empresas de ensino. Uma das maiores instituições de educação superior do Brasil, a FMU entrou com pedido de RJ para renegociar R$ 130 milhões em dívidas. Segundo o reitor Ricardo Ponsirenas, a rotina de aulas seguirá inalterada, sem demissões ou cancelamentos de projetos. A FMU emprega 1,1 mil funcionários. Desde 2020, pertence ao fundo de investimento Farallon, que assumiu o controle após a compra da Laureate pela Ânima Educação

328,3 milhões

de toneladas deverá ser a produção brasileira de grãos na safra 2024/25, segundo nova projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Se confirmado, o número representará um acréscimo de 10% versus o volume do ciclo anterior

“Vamos conseguir entregar o Orçamento cumprindo as regras fiscais”

Simone Tebet

Ministra do Planejamento

Rapidinhas

Mais um indicador preocupante para a economia brasileira: em janeiro, o setor de serviços encolheu 0,2% na comparação com dezembro de 2024, conforme pesquisa do IBGE. O resultado negativo se deve aos serviços prestados pelas famílias, que tiveram retração de 2,4%, e ao segmento de transportes, com queda de 1,8%.

A dinamarquesa Lego, uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, vai investir no desenvolvimento de videogames próprios. A ideia é unir experiências físicas e digitais, permitindo que os jogadores construam no mundo real e interajam virtualmente. No universo dos games, a empresa mantém parcerias com franquias como Star Wars e Harry Potter.

O Google doou US$ 100 mil ao Laboratório de Acessibilidade Digital da Universidade de São Paulo (USP) para apoiar pesquisas que visam tornar a web mais inclusiva para pessoas com deficiência. Os recursos deverão ser usados no desenvolvimento de tecnologias como reconhecimento de voz e leitores de tela.

Em janeiro, o estoque de crédito no Brasil atingiu R$ 6,4 trilhões, mantendo-se estável em relação a dezembro. O crédito para pessoas físicas ultrapassou R$ 4 trilhões pela primeira vez desde 2007, um aumento de 1,2% em relação ao mês anterior. Já o crédito para pessoas jurídicas teve queda de 1,8%, somando R$ 2,4 trilhões.

