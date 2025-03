Tarifas de Trump causam incômodo no empresariado

Poucas medidas geram tanta aversão no meio empresarial quanto a imposição de tarifas comerciais. Consideradas barreiras ao livre comércio, elas encarecem produtos, reduzem a competitividade das empresas e provocam retaliações entre os países – é tudo o que o mundo está observando agora, como efeito imediato dos tarifaços criados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A mão pesada de Trump tem gerado incômodos no meio empresarial, inclusive entre aqueles que apoiaram sua campanha rumo à Casa Branca. Ontem, em encontro (foto) realizado pela Business Roundtable, associação sem fins lucrativos que reúne líderes do setor produtivo, dezenas de CEOs de grandes empresas alertaram o presidente sobre os riscos das novas taxas, com prejuízos para o crescimento econômico do país. Resta saber se o republicano dará ouvidos às lamúrias do empresariado ou se seguirá firme em sua estratégia protecionista.

627 mil

É o número de brasileiros que quitaram suas dívidas durante o feriado de carnaval, segundo levantamento feito pela Serasa. Eles ingressaram no Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do país.

Anac suspende voepass por falhas graves de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu as operações da Voepass, que controla as empresas aéreas Passaredo e Map. O motivo não poderia ser mais grave: falhas de segurança. De acordo com a Anac, a decisão decorre da reincidência de irregularidades identificadas após o acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto de 2024, que resultou em 62 mortes. A Anac mencionou “quebra de confiança” nos processos internos da empresa, que não cumpriu as medidas exigidas.

Polêmicas de musk prejudicam a tesla

montadora de carros elétricos Tesla Frederic J. BROWN/AFP

Nos últimos dois meses, desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a montadora de carros elétricos Tesla (foto), de Elon Musk, perdeu US$ 655 bilhões em valor de mercado, conforme levantamento da consultoria Elos Ayta. Os investidores estão reagindo mal à atuação de Musk no governo americano. Sua proximidade com o presidente Trump e suas posições políticas radicais resultaram em protestos e boicotes contra a empresa. Na China, as vendas da Tesla desabaram 49% em fevereiro.

Crimes digitais crescem e ameaçam a segurança do sistema financeiro

A digitalização do sistema financeiro trouxe comodidade, ampliou o acesso dos serviços bancários para mais pessoas e colocou no Brasil na linha de frente da revolução do setor. As novas tecnologias, porém, também abriram portas para fraudes. Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostram que os golpes realizados nos canais eletrônicos cresceram 17% em 2024 versus 2023, gerando R$ 10,1 bilhões em prejuízos. Os crimes envolvendo o Pix avançaram 43%, com perdas de R$ 2,7 bilhões.

“Aprendi a não ter medo de cara feia”

Presidente Lula, Ao comentar, durante visita a Minas, ontem, a guerra comercial imposta pelo americano Donald Trump Leandro Couri/EM/D.A Press



Presidente Lula

Ao comentar, durante visita a Minas, ontem, a guerra comercial imposta pelo americano Donald Trump

Rapidinhas

A empresa de soluções ambientais Ambipar assinou uma parceria com o Cubo Itaú, hub de inovação da instituição financeira, para a criação de um espaço dedicado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis e tecnológicas. A ideia do projeto, que será lançado hoje, é conectar startups, investidores e grandes companhias.



»»»»»



A estiagem que afeta o Rio Grande do Sul vai gerar prejuízos de R$ 10 bilhões na safra 2024/2025, segundo cálculos feitos pela Emater-RS. Para se ter ideia, a produção de soja, principal cultura agrícola da região, deverá encolher 17% em relação ao ciclo anterior. Todos os grãos, contudo, serão afetados pelo extremo climático.



»»»»»



Em fevereiro, as exportações brasileiras de carne suína cresceram mais do que o esperado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), elas avançaram 17% em relação ao mesmo mês do ano passado, para um total de 114,4 mil toneladas. As receitas cresceram mais ainda (32%), chegando a US$ 273 milhões.



»»»»»



Em meio às preocupações com a conjuntura econômica, John Elkann, presidente global da montadora Stellantis, não poupou elogios em visita à fábrica da Fiat em Betim, na Grande BH. “O Brasil é referência de país estável num cenário em que despontam incertezas”, afirmou em evento que teve a participação do presidente Lula e de ministros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.