Dolarização avança na Argentina com novos meios de pagamento

Desde a última sexta-feira, os comerciantes da Argentina podem receber pagamentos em dólar, conforme autorização do Banco Central local. Uma das promessas de campanha do presidente Javier Milei (foto) foi justamente dolarizar a economia para combater a inflação que sufoca o país. Seu plano é, em algum momento, parar de imprimir cédulas do peso argentino e estabelecer que toda transação financeira passe a ser feita na moeda americana. “Queremos que as pessoas usem seus dólares, porque isso reativa a economia, gera mais receita e nos permite reduzir os impostos”, disse recentemente Luis Caputo, ministro da Economia do país. Outra medida em estudo é o lançamento de um cartão de débito que funcione tanto em pesos quanto em dólares. De fato, a dolarização está em andamento, com bancos e fintechs desenvolvendo métodos de pagamento com a moeda americana. Resta saber se a adoção gradual do dólar será suficiente para conter a inflação e estimular o crescimento.

Méliuz decide investir até 10% do caixa em Bitcoin

O mundo corporativo está cada vez mais incorporando criptomoedas em suas estratégias financeiras. A Méliuz, gigante do ramo de cashback, passará a usar o Bitcoin como um dos pilares de sua política de tesouraria. Nesta semana, o conselho de administração aprovou a aplicação de até 10% do caixa total da empresa na moeda digital. A decisão tem como objetivo diversificar investimentos e proteger o capital contra a escalada inflacionária. Outras organizações já adotaram estratégia semelhante.

Como as tarifas comerciais de Trump impulsionam a inflação

É fácil entender por que tarifas comerciais como as impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são um gatilho para a inflação. Tome-se o exemplo da fabricante americana de brinquedos Hasbro, a segunda maior do mundo. Cerca de 40% das vendas da empresa nos Estados Unidos vêm de itens fabricados na China. Com as taxações de 20% sobre produtos chineses, a Hasbro aumentará preços para manter a operação saudável. É um roteiro clássico para o aumento da inflação.

Investidoras ganham espaço em renda variável no Brasil

Em dezembro do ano passado, cerca de 1,4 milhão de mulheres possuíam investimentos em renda variável no Brasil, como demonstrou um levantamento da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O número representou um salto notável de 85% na comparação com dezembro de 2020, além de um crescimento de 15% em relação ao mesmo mês de 2023. Elas, de fato, estão mais ativas na indústria financeira. No ano passado, o total de investidoras no Tesouro Direto superou, pela primeira vez, a marca de 1 milhão.

US$ 1,75 trilhão

foi quanto as companhias distribuíram em dividendos no mundo em 2024, segundo cálculo da gestora Janus Henderson. O número recorde representa um crescimento de 6% em relação a 2023

Rapidinhas

O grupo Montesanto Tavares, um dos maiores exportadores de café do Brasil, pediu recuperação judicial. Suas dívidas chegam a R$ 2,1 bilhões. Em 2024, a empresa exportou 2,6 milhões de sacas de café para 50 países, o que corresponde a 8% do volume vendido por brasileiros ao mercado internacional. O grupo fatura R$ 3,3 bilhões por ano.

O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 13,5 bilhões em janeiro, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). A cifra cresceu 40% em relação ao mesmo mês de 2024. Mais uma vez, a Caixa liderou os desembolsos, destinando R$ 5,2 bilhões para a compra de imóveis.

A empresa de soluções ambientais Ambipar fechou uma parceria com a B3, a Bolsa de São Paulo, para vender tokens de crédito de carbono no mercado de capitais. Com a iniciativa, pessoas físicas terão acesso aos produtos. A Ambipar possuiu 2,5 milhões de hectares na Amazônia que geram 5 milhões de toneladas anuais de crédito de carbono.

A confiança dos consumidores na economia brasileira atingiu em fevereiro o pior nível em oito meses. O dado é da Associação Comercial de São Paulo. De acordo com a entidade, o mau humor está disseminado por todas as regiões do país e por todas as classes socioeconômicas. O estudo consultou 1,6 mil famílias.

“Não queremos ser americanos”

Mute Egede

Primeiro-ministro da Groenlândia, em resposta à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar a região. Trump tem interesses comerciais na ilha localizada no Círculo Polar Ártico

