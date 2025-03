Anfavea alerta para impacto das importações na indústria nacional

A Anfavea, associação que reúne os fabricantes de veículos, está preocupada com o aumento da importação de automóveis. Em comunicado ao mercado, a entidade destacou a chegada de um navio com 5,5 mil carros, enquanto já existem 40 mil unidades importadas em estoque. Embora não tenha citado empresas, a tal embarcação traz veículos da montadora chinesa BYD <B>(foto)<B>. Desde julho de 2024, as alíquotas de importação foram reduzidas para 18% em elétricos, 20% para híbridos plug-in e 25% para híbridos. Segundo a Anfavea, essa tarifa incentiva a importação recorde, ameaçando a produção nacional: “Nenhum país com indústria automotiva instalada tem barreira tão baixa, tornando nosso mercado um alvo fácil.” A crescente importação, impulsionada por alíquotas reduzidas, expõe um dilema para o Brasil: enquanto a abertura do mercado estimula a concorrência, a falta de proteção à produção nacional pode comprometer investimentos.



Trump pressiona Maduro e impõe saída da Chevron da Venezuela



A petroleira americana Chevron tem 30 dias para encerrar as operações na Venezuela. A determinação é do presidente americano, Donald Trump, que pressiona o governo de Nicolás Maduro a implementar reformas democráticas e a aceitar a repatriação de venezuelanos deportados. Em novembro de 2022, no governo Biden, a Chevron havia retomado as atividades na Venezuela após relaxamento das sanções em troca de promessas de Maduro de promover as tais reformas – o que, até agora, não oco rreu.



Venda de ativos marca nova fase da recuperação da Oi



Em seu segundo processo de recuperação judicial, a Oi está se desfazendo de alguns de seus ativos. Nesta semana, a empresa assinou a venda de sua unidade de fibra óptica, a ClientCo, para a V.tal por R$ 5,71 bilhões. A transação envolve o pagamento de debêntures e a emissão de 4,7 bilhões de ações, avaliadas em R$ 5 bilhões. A Oi também finalizou a venda de seus serviços de TV por assinatura para a Mileto Tecnologia por R$ 30 milhões, sendo parte do valor condicionada ao número de assinantes.



Ativos de private equity encolhem após duas décadas de alta



Em 2024, pela primeira vez em 20 anos, os ativos sob gestão de private equity registraram queda. No ano passado, as gestoras controlavam US$ 4,7 trilhões, o que representou um recuo de 2% em relação a 2023, conforme a consultoria Bain & Company. O que chama a atenção é o fato de que não houve retração sequer na grande crise financeira de 2008. O private equity, ressalte-se, é fundamental para o financiamento de empresas privadas, fornecendo capital para projetos de expansão, entre outros.



Rapidinhas



O trabalho híbrido – ou seja, com expediente dividido entre a casa e o escritório – é uma realidade no Itaú Unibanco, um dos maiores empregadores do Brasil. Segundo o banco, 61% dos funcionários administrativos trabalham nesse formato. Para eles, é obrigatório comparecer ao escritório apenas dois dias por semana.



Enquanto o home office está consolidado no mercado financeiro, alguns setores querem descartá-lo. A área de tecnologia é um deles. Sergey Brin, cofundador do Google, recomendou, em um memorando, que os funcionários trabalhem no escritório todos os dias da semana. Brin também disse que a jornada diária deve ser de 12 horas.



O Ministério de Portos e Aeroportos assinou um acordo com o governo da Noruega para a criação de um corredor marítimo verde entre o Brasil e o país escandinavo. A ideia é incentivar o transporte de mercadorias por navios que utilizem combustíveis de baixo carbono e, assim, contribuir para o cumprimento de metas climáticas internacionais.



Com o fim do carnaval, a Páscoa desponta no horizonte dos brasileiros. E ela provavelmente vai pesar no bolso. Nos últimos 12 meses, o preço do chocolate em barra e do bombom aumentou 16%, segundo o IBGE. O aumento deve provocar impactos no valor dos ovos de Páscoa, tornando a celebração mais cara para os consumidores.



“O futuro não é determinado pelo acaso, mas por pessoas corajosas o suficiente para criá-lo”

Peter Thiel, fundador do PayPal e primeiro investidor do Facebook



R$ 350 bilhões

foi a retirada de recursos dos fundos multimercados em 2024. É a maior cifra da série histórica iniciada em 2006, segundo dados da entidade reguladora Anbima















