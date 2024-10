Cresce número de emplacamento de automóveis no Brasil

O setor automotivo no Brasil está em alta. Segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entre os meses de janeiro e agosto, mais de 1,6 milhão de veículos foram emplacados no Brasil. Um crescimento de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa considera licenciamentos de carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. O levantamento ainda mostra que esse resultado é o melhor da indústria brasileira desde 2019.

Os bons resultados do setor animam o mercado e as administradoras de consórcios. No último boletim divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), o consórcio de automóveis em geral - que engloba leves, pesados e motos -, entre os meses de janeiro e agosto, registrou um crescimento de 18,4% no volume de crédito disponibilizado, em comparação com o mesmo período de 2023.

José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, explica que a alta mostra que os brasileiros têm enxergado a modalidade como uma opção prática para se adquirir um automóvel. "Os valores atrativos das parcelas, ausência de juros e facilidades para retirar o bem são alguns dos critérios levados em conta pelos clientes para optar por esse investimento", afirma. O consórcio permite a aquisição de veículos novos e seminovos em território nacional e, também, a quitação do saldo devedor do automóvel adquirido anteriormente por meio de financiamento tradicional.

O consórcio permite que os clientes escolham o valor da carta de crédito de acordo com o seu orçamento, evitando uma compra por impulso que prejudique o orçamento familiar ou empresarial. “A modalidade é uma oportunidade para acesso a crédito com mais vantagens e menos burocracia", comenta o diretor. “Além disso, existe a possibilidade de reduzir, antecipar ou quitar as parcelas a qualquer momento”. O consorciado pode ser contemplado por meio de sorteios mensais e também por meio de lances livres e fixos, podendo, ainda, abater da carta de crédito parte do valor do lance ofertado, conhecido como “lance embutido”.

Os clientes também podem optar por Planos de Meia Parcela, onde o consorciado pague parcelas reduzidas – entre 30% e 50% – até o momento da contemplação, quando o montante correspondente ao período de vigência da parcela reduzida pode ser abatido do crédito, diluído nas prestações futuras ou, ainda, ser quitado com recursos próprios do consorciado.

Como funciona?

O consórcio é uma modalidade de crédito para aquisição de bens e serviços. O grande diferencial para outros tipos de financiamento é que no consórcio os participantes são organizados em grupos, nos quais todos os integrantes contribuem com uma quantia definida, todo mês, durante certo período, criando uma poupança conjunta. A cada mês, os consorciados têm a possibilidade de contemplação por sorteio e, também, de oferecer lances, podendo embutir parte do valor ofertado utilizando a carta de crédito. O sorteio define apenas a ordem dos participantes a serem premiados, pois ao final do tempo estipulado todos serão contemplados.

A prestação no consórcio é constituída pelo fundo comum (valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada à compra do bem), pela taxa de administração e por um fundo de reserva, além de seguro, quando contratado. O reajuste do consórcio de veículos ocorre anualmente, de acordo com a variação do índice de preço estabelecido no contrato, de forma a preservar o poder de compra dos consorciados a serem contemplados com o crédito.

Para mais informações basta acessar o site ou ligar 0800 726 8484.