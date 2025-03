China suspende compra de carne bovina de 3 frigoríficos do Brasil; entenda

A Administração-Geral de Aduanas da China determinou a suspensão temporária, desde esta segunda-feira (3/3), das importações de três estabelecimentos exportadores de carne bovina do Brasil. A medida também atinge dois frigoríficos da Argentina, um do Uruguai e um da Mongólia.

A informação é da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes). Segundo a entidade, a suspensão foi determinada após a realização de auditorias remotas que identificaram "não conformidades em relação aos requisitos chineses para o registro de estabelecimentos estrangeiros".

A Abiec informou que a suspensão segue a regulamentação prevista para esses casos e que "as empresas envolvidas já foram notificadas e estão adotando medidas corretivas para atender às exigências da autoridade sanitária chinesa".

No Brasil, a decisão afeta uma unidade da JBS, outra da Frisa Frigorífico Rio Doce e uma da Bon-Mart Frigorífico, segundo a agência Reuters, que cita uma investigação sobre o aumento das importações de carne bovina aberta no final do ano passado pelo país asiático, o que elevou o risco de medidas comerciais por parte de Pequim.

A Abiec também diz que, em parceria com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), segue em diálogo com as autoridades competentes para garantir a rápida resolução da questão.

"Os demais estabelecimentos habilitados seguem operando normalmente, assegurando o fluxo das exportações de carne bovina brasileira ao mercado chinês", diz a associação em nota.

"O Brasil reafirma sua confiança na robustez do controle sanitário nacional, conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e segue trabalhando ativamente para solucionar os questionamentos apresentados com celeridade, garantindo a segurança e qualidade da carne bovina exportada."