Fundadores da Tok&Stok confirmam interesse em comprar a Mobly

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mobly, rede de varejo de móveis, confirmou o interesse da família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, em adquirir até 100% das ações da companhia. A empresa recebeu uma carta de intenções assinada por Régis Edouard Alain Dubrule, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Jean Marie Dubrule.

No documento, é expressado o interesse de aquisição do controle da companhia, com a intenção de comprar até 100% de seu capital social. A OPA (Oferta Pública de Ações) proposta é de aquisição de todas as 122.763.403 ações pelo valor de R$ 0,68 cada. A operação teria, ao todo, um valor de R$ 83,47 milhões.

"Com base em sua larga experiência no setor de varejo de móveis e decoração, os potenciais ofertantes acreditam firmemente em sua capacidade de impulsionar os resultados da Mobly, como fizeram com a Tok&Stok", afirma a família Dubrule.

Na carta, os interessados pedem para que a Mobly adote todas as medidas necessárias para que, na maior brevidade possível, seja convocada e realizada a AGE (Assembleia Geral Extraordinária) de acionistas, processo que deve ser realizado para a aprovação da compra.

Os interessados afirmam também que iniciarão, de forma imediata, a negociação com os credores visando assegurar a obtenção da anuência dos debenturistas.

Em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a Mobly diz que informará ao mercado em caso de atualizações sobre o tema.

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, em agosto de 2024, sem restrições, o acordo para a transferência do controle da rede de varejo de móveis Tok&Stok para a Mobly. Desde novembro, a Mobly passou a assumir o controle da rival. A oferta acontece, assim, menos de um ano após a junção das empresas.

