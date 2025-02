Pix por aproximação passa a valer a partir desta sexta; saiba como funciona

Os consumidores têm mais uma possibilidade de pagamento a partir desta sexta-feira (28/02). Segundo divulgado pelo Governo Federal, agora todos os bancos associadas ao open finance devem, obrigatoriamente, oferecer o serviço de transferência via pix por aproximação, dispensando a necessidade de digitar a senha bancária.

A novidade se alinha com o crescente uso de pagamentos por aproximação no Brasil. De acordo com o dado divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em setembro do ano passado, 65% dos pagamentos presenciais foram feitos por aproximação.

A partir de agora, basta o cliente encostar o celular na maquininha, como acontece com pagamentos por cartão de crédito e débito por meio da tecnologia Near Field Communication (NFC). Com transferências feitas pela internet, não haverá necessidade de utilizar QR code ou a função Copia e Cola, sendo realizadas com apenas um clique.

O valor máximo por transação será de R$ 500, podendo ser ajustado pelo cliente. Também há a possibilidade de estabelecer um valor máximo diário para a modalidade.

Para ofertar o serviço, as instituições financeiras terão de estar no Google Pay, a carteira digital do Google, pois é a única plataforma cadastrada no Banco Central. Como a Apple Pay e a Samsung Pay não estão registradas, o Pix por aproximação ainda não estará disponível para os aparelhos das marcas.

Até o momento, pelo menos dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil, oferecem a tecnologia dentro dos aplicativos. A expectativa é que outras instituições bancárias passem a oferecer a funcionalidade a partir desta sexta.