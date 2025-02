INSS vai antecipar pagamento de aposentados e pensionistas em março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou nesta quinta-feira (27) que vai antecipar para 6 e 7 de março os pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antes programados para os dias 10, 11 e 12.

De acordo com o INSS, cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a antecipação. O Planalto afirmou que a medida foi determinada pelo presidente Lula (PT).

Assim, 40,6 milhões de beneficiários receberão seus pagamentos até a primeira semana de março. Também estão inclusos pessoas de baixa renda com deficiência que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada).

A medida evita que pagamentos sejam afetados pelo Carnaval de 2025, que acontece entre os dias 1 e 4 de março -o que posterga o quinto dia útil do mês, quando normalmente ocorrem pagamentos de salários e outros benefícios.

As agências do INSS estarão fechadas nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de cinzas (5), o atendimento será apenas à tarde para quem tem hora marcada.

O carnaval não é feriado nacional oficial e sim uma data de ponto facultativo. Assim, o quinto dia útil de março será dia 6, ou 7 para as cidades que têm a terça-feira de carnaval como feriado.Os primeiros pagamentos começaram em 24 de fevereiro, para quem recebia até um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.518.

O calendário de pagamentos do INSS é definido anualmente, e divulgado em dezembro. No dia 6, também terão início os pagamentos das aposentadorias acima do salário mínimo até o teto do INSS para os segurados com finais um e seis.