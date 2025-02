Eike Batista aposta em criptomoeda para financiar supercana

O empresário Eike Batista, famoso pela fortuna e pela ruína do grupo X, está tentando emplacar agora um novo projeto: a “supercana”, como são chamados os cultivares geneticamente modificados para atingirem recordes de produtividade. Nesta semana, Batista reapareceu ao lançar a criptomoeda $Eike, lastreada na tal novidade. Segundo o empresário, o token ajudará a financiar a produção da cana-de-açúcar. Há muitas dúvidas no mercado a respeito das qualidades atribuídas à supercana.

Brasil e Japão reforçam pesquisa por combustíveis sustentáveis

Na contramão dos debates negacionistas sobre aquecimento global, Brasil e Japão aceleram as pesquisas científicas para incentivar a transição energética e o uso integrado de combustíveis sustentáveis e tecnologias limpas. Representantes dos dois governos têm mantido conversas no Comitê Conjunto de Promoção de Comércio e Investimentos e Cooperação Industrial. O presidente Lula estará no Japão com uma comitiva de empresários nos dias 25 e 26 de março. No lado brasileiro, as conversas estão sendo conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a presença de representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério de Minas e Energia. Na mais recente reunião, também esteve presente o vice-ministro para Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Takehiko Matsuo. Montadoras como a Toyota estão investindo em modelos híbridos flex e exportam esse conceito para outros países.

Desconfiança externa? Investimento direto recua 28% no início de 2024

Nas últimas semanas, o Brasil tem colecionado uma série de indicadores negativos. O mais recente deles é um sinal de alerta. Em janeiro, o saldo do Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 6,5 bilhões, o que representa uma queda de 28% versus o mesmo período do ano passado, conforme dados do Banco Central. O IDP é visto como um indicativo da confiança dos investidores estrangeiros na economia de um país. Quanto mais atrativo for o ambiente de negócios, maior será o fluxo de capital.

Taxa de desemprego sobe para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro

Dólar sobe para R$ 5,73 com novo coronavírus na China

Com nova estratégia, C&A amplia lucro

Depois de muitos anos atrás da Renner, que se tornou a principal referência do varejo de moda no Brasil, a C&A começa a virar o jogo. Um intenso processo de digitalização, investimentos em marcas próprias e a expansão do crédito transformaram a empresa. Agora, o banho de loja começa a trazer resultados, como o balanço demonstrou. No quarto trimestre do ano passado, as vendas no conceito “mesmas lojas” cresceram 14%. Além disso, o lucro líquido subiu 60% em relação ao mesmo período de 2023.

R$ 400 bilhões

é o total da carteira de crédito do Banco do Brasil para o agronegócio e a agricultura familiar. A cifra recorde

representa crescimento de 12% em relação há um ano

E a inflação brasileira não dá trégua. Desta vez, números alarmantes vieram do IGP-M, a “inflação do aluguel”. Segundo informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador acelerou 1,06% em fevereiro bem acima do avanço de 0,27% de janeiro. Com esse resultado, o índice acumula alta de 8,44% nos últimos 12 meses.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) criou uma linha de crédito para apoiar pequenos negócios localizados em áreas atingidas por calamidades públicas. De início, a medida beneficiará principalmente empreendedores selecionados nos estados de Minas Gerais e Maranhão, mas a ideia é levá-la para outras regiões.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 50% da Mantiqueira Alimentos, uma das maiores produtoras de ovos da América do Sul, pela JBS. Com unidades em seis estados brasileiros, a Mantiqueira produz 4 bilhões de ovos por ano e exporta para a África, Ásia e Oriente Médio.

A esperada retomada do agronegócio em 2025 impulsiona os Fiagros, como são chamados os fundos de investimentos voltados para o setor. De acordo com a Anbima, entidade reguladora do mercado financeiro, as ofertas da modalidade somaram R$ 1 bilhão em janeiro. Para ter ideia, a média mensal de 2024 foi de R$ 403 milhões.

“As ideias não valem nada, a execução é tudo”

Gary Vaynerchuk

Guru de marketing americano e autor de best-sellers na área de empreendedorismo

