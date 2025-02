Pressão inflacionária se espalha e desafia política monetária

Parece filme repetido, mas não é. Dia após dia, os indicadores de inflação no Brasil trazem novos sinais de alerta. Ontem, foi divulgado o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial do país. O resultado preocupa. Em fevereiro, o índice acelerou 1,23% – a maior taxa mensal desde abril de 2022. E mais: é também o aumento mais expressivo para o mês de fevereiro desde 2016. Nos últimos doze meses, o indicador subiu 4,96%, acima dos 4,5% registrados no período imediatamente anterior. De acordo com o IBGE, o grupo habitação foi o principal responsável pela alta do IPCA-15 no mês, com variação de 4,34%, mas os setores de energia e educação também apresentaram forte avanço. Ou seja, a disparada inflacionária está disseminada por diversos setores da economia, o que exigirá firmeza do Banco Central para conter o movimento, apesar de toda a pressão que certamente virá de integrantes do governo Lula.

Bolsas globais sobem, mas Ibovespa acumula queda de 14% desde a pandemia

Um estudo realizado pela consultoria de dados financeiros Elos Ayta mostra que a Bolsa brasileira está atrasada em relação a seus pares internacionais. Desde fevereiro de 2020, no início da pandemia, o Ibovespa, principal índice da B3, a bolsa de São Paulo, recuou 14%, considerando as cotações em dólares. Para efeito de comparação, o índice S&P Merval, da bolsa da Argentina, registrou valorização de 261% no mesmo período. O índice Nasdaq, da bolsa americana de tecnologia, avançou 109%.

Embraer fecha novos contratos e quebra recorde de pedidos

A brasileira Embraer vive uma das fases mais prósperas de sua história. Nesta semana, a empresa recebeu uma encomenda de 20 jatos E190-E2 da companhia aérea japonesa All Nippon Airways. O valor do contrato é de US$ 1,6 bilhão. Há alguns dias, a Embraer também anunciou a venda de seis aeronaves E-175 para a aérea regional americana Horizon Air. O cenário, de fato, é positivo. No quarto trimestre de 2024, a carteira de pedidos da fabricante havia atingido recordistas US$ 26,3 bilhões.

Maior roubo de criptomoedas da história expõe fragilidade desses ativos

As moedas virtuais mais uma vez demonstraram sua inequívoca fragilidade. Na última sexta-feira, hackers roubaram US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões) em criptomoedas Ethereum da corretora Bybit – foi o maior roubo de criptos de todos os tempos. Segundo investigações, o crime foi cometido por golpistas norte-coreanos. Como não poderia deixar de ser, a quebra de confiança afetou a cotação dos ativos. A cotação do bitcoin caiu abaixo de US$ 90 mil pela primeira vez desde novembro de 2024.

22%

é quanto a comida representa do IPCA, a inflação oficial do país, à frente do item transportes (20%) e habitação (15%). É o maior gasto das famílias

Rapidinhas

Os turistas do exterior vão aproveitar o Carnaval brasileiro. Segundo a Embratur, 148,7 mil visitantes internacionais chegarão ao país, por via área, nos próximos dias – trata-se de um aumento de 12,4% em relação ao Carnaval de 2024. Ressalve-se que no ano passado o Brasil recebeu número recorde de turistas estrangeiros.



A Apple vai investir US$ 500 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos. Os aportes serão destinados para construção de uma fábrica de servidores no Texas, a ampliação da capacidade de data centers em estados como Arizona, Oregon, Iowa, Nevada e Carolina do Norte e a abertura de uma unidade de manufatura em Detroit.

O surto de gripe aviária em diversos países da Europa e nos Estados Unidos deverá impulsionar as exportações brasileiras de frango. Projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apontam que as vendas para o mercado internacional vão superar a marca 5,4 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde.

O Insper, instituição brasileira de educação superior e pesquisa, assinou uma parceria com a University of London, na Inglaterra. A partir de agora, os alunos dos cursos de Administração e Economia do Insper terão seus diplomas validados pela universidade inglesa. A iniciativa é fruto do programa chamado “Parallel Degree”.

“O mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos”

Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, em resposta às lamúrias de economistas, gestores e analistas de investimentos

