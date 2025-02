Inflação em alta pressiona o governo e ameaça popularidade de Lula

Pela 19ª semana consecutiva, analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central aumentaram a projeção do IPCA, a oficial de inflação do país, para este ano. Agora, conforme os dados do Boletim Focus, os economistas acreditam que o índice encerrará 2024 em 5,65%, ante 5,60% da previsão anterior. É um número alarmante. Para se ter ideia, a estimativa está 2,65 pontos percentuais acima do centro da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional e 1,15 ponto acima do teto. Ainda assim, o tema não parece preocupar o governo, que tem ignorado a gravidade da situação. A inflação alta traz, obviamente, repercussões em toda a economia – sobra, afinal, menos dinheiro no bolso dos consumidores. Mas é preciso considerar também o impacto político. Não à toa, os índices de popularidade do presidente Lula estão em queda, e a oposição não para de martelar nas redes sociais que os preços subiram.





Dona do iFood, Prosus compra gigante de delivery Just Eat Takeaway



A holding global de investimentos Prosus, dona do iFood, comprou a empresa holandesa de delivery Just Eat Takeaway por 4,1 bilhões de euros (R$ 24,4 bilhões). É um negócio de peso. Com a transação, a Prosus se torna a quarta maior empresa de entregas do mundo, atrás da chinesa Meituan e das americanas DoorDash e Uber Eats. A Prosus está com o apetite aguçado. No final do ano passado, adquiriu, por US$ 1,17 bilhão, a Despegar, maior agência de viagens online da América Latina.





Estresse no trabalho afeta saúde emocional



Um estudo realizado pelo Instituto QualiBest demonstrou o impacto que o trabalho provoca na saúde emocional das pessoas. De acordo com o levantamento, que entrevistou 4.087 profissionais de diversos segmentos, 41% atribuem a sobrecarga de tarefas como um fator determinante para o desenvolvimento de doenças emocionais. Outros 37% apontam a baixa remuneração como um aspecto decisivo. O estresse profissional é mais evidente em carreiras marcadas por elevados índices de competitividade.



Em crise, Starbucks planeja demitir mais de mil funcionários



A pandemia de Covid-19 afetou empresas de diversos setores, mas algumas têm demorado mais tempo para se recuperar. É o caso da rede americana de cafeterias Starbucks. Para se der ideia, em 2020, no auge na crise sanitária, suas vendas desabaram 95%. As dívidas acumuladas desde então obrigaram a companhia a realizar vários ajustes, incluindo o fechamento de lojas e a demissão de funcionários. Agora, a nova etapa da reestruturação prevê o desligamento de 1,1 colaboradores no mundo.



Rapidinhas



A Cimed, quarta maior farmacêutica do Brasil, vai entrar no mercado de varejo alimentar. A empresa pretende investir R$ 50 milhões em marketing para divulgar sua nova marca de itens para bebês, chamada João e Maria. Os produtos deverão estar disponíveis nas prateleiras dos supermercados a partir da segunda semana de março.



O Brasil é um dos países com o maior número de opções de streaming. Um estudo feito pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostrou que há 59 canais disponíveis no mercado brasileiro – mais do que em nações como Alemanha, Argentina e Japão. Não à toa, o total de assinantes de TV paga caiu 51% na última década.



Há uma percepção equivocada no mercado de que as plataformas asiáticas de comércio eletrônico nunca enfrentam problemas financeiros. No ano passado, o lucro da varejista Shein, fundada na China mas agora sediada em Singapura, caiu 40%. O tombo surpreendeu analistas, que haviam projetado um salto de 10% na lucratividade da empresa.



A Meta, dona do Facebook e Instagram, lançou um fundo de US$ 50 milhões para financiar criadores de conteúdo na área de realidade virtual. Segundo a empresa, o objetivo é bancar projetos “divertidos e envolventes.” A big tech também criou uma competição que premiará com US$ 1 milhão a melhor iniciativa em realidade virtual.



82%



das construtoras e incorporadoras do país enfrentam dificuldades para contratar ou reter funcionários, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas. A escassez de mão de obra é um obstáculo para o crescimento econômico



“Temos um aumento pontual no primeiro trimestre dos preços dos alimentos, mas isso vai passar”



Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego



