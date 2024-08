O lucro do FGTS é uma parte dos rendimentos gerados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, distribuída entre os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas

Você sabia que boa parte dos trabalhadores pode não estar totalmente ciente de que tem direito a um dinheiro extra por conta do lucro do FGTS? De acordo com uma pesquisa recente realizada no blog da meutudo, 54% dos participantes desconhecem esse benefício que pode fazer a diferença em seu saldo do FGTS.

De acordo com uma pesquisa recente realizada no blog da meutudo, 54% dos participantes não sabem o que é o lucro FGTS





Neste artigo você saberá o que é o lucro do FGTS, como saber se tem direito, qual o valor esperado para 2024, além de onde e como sacar o dinheiro depositado. Continue a leitura!



O que é o lucro do FGTS?

O lucro do FGTS é uma parte dos rendimentos gerados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, distribuída entre os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas.

Anualmente, a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, distribui uma parcela do lucro líquido obtido com investimentos feitos usando o saldo do FGTS.Esta distribuição tem como objetivo garantir que os trabalhadores tenham um retorno mais significativo sobre os valores depositados no FGTS.



Como saber se tenho direito ao lucro do FGTS?

Para ter direito ao lucro do FGTS, é necessário ter saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia no dia 31 de dezembro do ano anterior.

Isso inclui tanto as contas ativas (de empregos atuais) quanto as contas inativas (de empregos anteriores) do seu FGTS.

Vale destacar que não há necessidade de solicitação do seu lucro do FGTS, pois o valor ao qual você tem direito é automaticamente creditado na sua conta do Fundo de Garantia.



Qual o valor do lucro do FGTS em 2024?

O lucro do FGTS em 2024, referente ao acumulado de 2023, teve recorde totalizando R$23,4 bilhões, o maior valor da história do fundo.

Esse valor foi apresentado pela Caixa Econômica Federal durante a 196ª reunião ordinária do Conselho Curador do FGTS, realizada em 16 de julho de 2024, onde foram discutidas as demonstrações financeiras do Relatório de Gestão do FGTS de 2023.

O lucro de 2022 foi de R$12,7 bilhões, demonstrando um aumento significativo em 2023. A distribuição desse lucro entre os trabalhadores foi definida na reunião extraordinária do Conselho Curador do FGTS, realizada em 8 de agosto de 2024, onde foi aprovado o percentual de 65%, equivalente a R$15,2 bilhões.



Onde é depositado esse dinheiro extra?

O lucro do FGTS é depositado diretamente na conta vinculada do FGTS do trabalhador. Esse valor fica disponível para consulta e saque de acordo com as regras estabelecidas para o Fundo de Garantia. É importante verificar com frequência o saldo e acompanhar as movimentações da conta.

O depósito do lucro do FGTS 2024 começou nesta sexta-feira (9) e a data limite para que todos os créditos sejam efetuados é até 31 de agosto de 2024.



Como sacar o lucro do FGTS?

Embora o lucro do FGTS seja depositado automaticamente na conta do trabalhador, muitos ainda não sabem como sacar esse valor.

De acordo com uma pesquisa recente realizada no blog da meutudo, 49% dos participantes gostariam de sacar o saldo do FGTS com o valor extra, mas não sabem como proceder.

49% dos participantes gostariam de sacar o saldo do FGTS com o valor extra, mas não sabem como proceder

Quais são os tipos de saque?

Existem várias modalidades de saque do FGTS, cada uma com regras específicas. Separamos algumas delas abaixo para você conhecer:

saque-rescisão: disponível em caso de demissão sem justa causa;

disponível em caso de demissão sem justa causa; saque por aposentadoria: quando o trabalhador se aposenta;

quando o trabalhador se aposenta; saque para compra da casa própria: para aquisição de imóvel residencial;

para aquisição de imóvel residencial; saque para tratamento de doenças graves: como câncer ou HIV;

como câncer ou HIV; saque por falecimento do trabalhador: para os dependentes ou herdeiros;

para os dependentes ou herdeiros; saque por calamidade pública: em emergências reconhecidas pelo governo;

em emergências reconhecidas pelo governo; saque-aniversário: permite que o trabalhador retire parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.



Antecipação saque-aniversário

Além das formas convencionais de saque do FGTS citadas anteriormente, você também pode conseguir acesso ao saldo quando quiser por meio da Antecipação saque-aniversário.

A Antecipação saque-aniversário é uma modalidade de empréstimo que utiliza o saldo do FGTS como forma de pagamento das parcelas. Esta modalidade tem ganhado popularidade ao permitir que o trabalhador consiga o equivalente ao valor do saque-aniversário com uma instituição financeira.

A operação funciona como um empréstimo, em que o trabalhador recebe o valor antecipado e o pagamento é descontado diretamente do saldo do FGTS.

De acordo com os dados da pesquisa da meutudo, no gráfico abaixo, parte da população já utiliza a modalidade de saque-aniversário, mas ainda há muitos trabalhadores que não sabem como realizar essa Antecipação para aproveitar as vantagens desse crédito.

Ainda há muitos trabalhadores que não sabem como realizar essa antecipação para aproveitar as vantagens desse crédito

Vale a pena realizar a antecipação saque-aniversário?

Sim, vale a pena realizar a antecipação do saque-aniversário, principalmente por suas taxas de juros mais atrativas que outras modalidades de crédito, como o cartão de crédito.

Além disso, essa modalidade não compromete sua renda ou orçamento mensal, pois o pagamento é descontado diretamente do saldo do FGTS.

Outro benefício é que você não precisa esperar uma situação específica para conseguir o dinheiro, podendo solicitar a antecipação quando quiser, desde que haja saldo suficiente no FGTS para cobrir o valor desejado, as taxas e os encargos da contratação.

De acordo com os dados obtidos na pesquisa realizada pelo blog da meutudo, os participantes demonstraram suas motivações para a antecipação saque-aniversário, incluindo pagar dívidas, realizar compras, reformas, investir e até mesmo viagens.

Os participantes demonstraram suas motivações para a antecipação saque-aniversário

Como antecipar o saque-aniversário com a meutudo?

Antecipar o FGTS com a meutudo é um processo prático e pode ser realizado com poucos cliques pelo site ou aplicativo.

A meutudo oferece a possibilidade de antecipar até 12 anos de saque-aniversário, com um pagamento realizado geralmente entre 10 minutos e 1 dia útil diretamente na sua conta bancária.

Para iniciar, basta fazer um cadastro simples no site ou aplicativo da meutudo e seguir as instruções exibidas na tela.

A contratação é 100% online, permitindo que você realize o processo de onde e quando quiser, com total comodidade e transparência para acompanhar cada etapa.

Após a análise e aprovação dos documentos, o valor antecipado é rapidamente disponibilizado na sua conta, tornando a meutudo uma solução eficiente e conveniente para quem precisa acessar o saldo do FGTS.

Estar informado sobre os direitos trabalhistas, como o lucro do FGTS, é fundamental para aproveitar todos os benefícios disponíveis.

Se você ainda não sabe como sacar o lucro do FGTS, explore as opções disponíveis e considere a antecipação do saque-aniversário com a meutudo para conseguir dinheiro de forma rápida e segura.