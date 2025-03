Crise na Embrapa ameaça produção de tecnologia para o agro

Em meio a problemas administrativos que têm se avolumado nos últimos anos, a Embrapa, principal referência na produção de tecnologia para o agronegócio brasileiro, enfrenta uma crise de alta complexidade. O aspecto mais agudo é o da falta de oxigênio para seguir em funcionamento. Não há dinheiro em caixa. O orçamento de R$ 376 milhões para o ano passado foi barrado em mais de 60% pelo governo federal, em meio às pressões impostas pelo ajuste nas contas públicas. O corte orçamentário brusco de R$ 200 milhões faz com que, neste momento, a Embrapa acumule dívidas em várias frentes do mercado. Pesquisadores lotados em postos de comando nas 43 sedes espalhadas pelo país têm procurado repactuar, pessoalmente, a manutenção de serviços básicos como fornecimento de energia, água e telefonia, além da prestação de serviços terceirizados de vigilância e limpeza. Muitos atrasos nos pagamentos de contas de consumo começaram em outubro do ano passado e ainda não foram quitados.

US$ 283 milhões

é quanto a Petrobras vai pagar para a EIG Energy encerrar uma disputa comercial nos Estados Unidos. A EIG Energy moveu uma ação judicial contra a petrolífera brasileira devido a um investimento feito no FIP Sondas, que era acionista da Sete Brasil

JP Morgan volta a apostarno Brasil e

recomenda compra de ações

Há quatro meses, o banco americano JP Morgan publicou um relatório rebaixando as ações brasileiras, em um recado claro sobre a falta de confiança no mercado acionário do país. Agora, a instituição decidiu ir na direção oposta. “O mundo mudou e estamos mudando também”, disse o banco. “Parece ser um mundo de menor crescimento dos Estados Unidos e dólar mais fraco. Esse deve ser um cenário bastante positivo para os países emergentes, e o Brasil é um dos maiores betas para essa história.”

Tecnologias da Embrapa

impulsionam ganhos bilionários

A Embrapa é vital para desenvolvimento do agronegócio brasileiro e tem ajudado o setor a se tornar um dos motores da economia do país. O balanço da estatal, publicado anualmente, destaca que, entre 182 tecnologias desenvolvidas por seus técnicos nos últimos tempos, nada menos que 93 modelos proporcionaram ganhos diretos por incremento de produtividade nas lavouras e pastos. O impacto estimado a favor dos produtores que utilizaram essas descobertas é estimado em significativos R$ 44 bilhões.

Estimativa da inflação

sobe e traz nova preocupação

E a alta de preços não dá trégua. Pela quinta semana consecutiva, o mercado financeiro elevou a projeção de inflação para 2025. Segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, o IPCA, a inflação oficial do país, ficará em 5,68% neste ano – bem acima do teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. O aumento persistente das projeções de inflação ressalta a necessidade de medidas eficazes para conter os preços e garantir alguma estabilidade econômica.



“O Brasil não é um problema para os Estados Unidos”

Geraldo Alckmin Vice-presidente da República Leandro Couri/EM/D.A – 14/8/23

Geraldo Alckmin

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, referindo-se às tarifas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

RAPIDINHAS

A desaceleração da economia brasileira no último trimestre de 2024 tem levado algumas instituições a rever suas projeções para a Selic, a taxa básica de juros, nos próximos meses. Para os bancos Bradesco e Santander, aumentou a possibilidade de uma redução do índice, que atualmente está em 13,25% ao ano, ainda em 2025.



A suíça MSC, uma das maiores empresas de navegação e terminais de contêineres do mundo, pretende fazer novas aquisições no mercado brasileiro ainda em 2025. No final do ano passado, a empresa comprou, por cerca de R$ 4 bilhões, a empresa de logística Wilson Sons. O Brasil se tornou estratégico para as ambições da companhia.



Drogaria Araújo Jair Amaral/EM/D.A Press – 13/4/12

O varejo farmacêutico está em alta no Brasil. Segundo a Associação de Distribuidores Farmacêuticos do Brasil (Abafarma), o setor cresceu 22% em 2024 versus 2023, movimentando R$ 158,4 bilhões em vendas. Existem 97,3 mil farmácias e drogarias no país, sendo que a região Sudeste concentra o maior número de lojas (36,7 mil).



Nos últimos dois dias, a rede social X passou por forte instabilidade em diversos países, incluindo no Brasil, Estados Unidos e França, alguns de seus principais mercados. Não custa lembrar: em 2022, o bilionário Elon Musk comprou a plataforma por US$ 44 bilhões e iniciou um programa agressivo de corte de colaboradores.

