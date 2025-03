Banco Central sinaliza ajuste menor na Selic na próxima reunião

Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, agora liderado por Gabriel Galípolo, de elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em um ponto percentual, o índice chegou a 14,25% ao ano, atingindo maior nível desde outubro de 2016. Embora a decisão seja dolorosa, ela é necessária diante da escalada inflacionária que está longe de ser controlada. A intenção é conter o avanço dos preços, mas também garantir a estabilidade da moeda e preservar a credibilidade da política econômica. No curto prazo, a medida machuca, mas traz benefícios no cenário mais distante. O comunicado do Copom sinalizou alta menor na próxima reunião: “Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.”

Mercado reduz estimativa de déficit para 2025 e 2026

O mercado financeiro reduziu a previsão de déficit primário do governo federal – que exclui os gastos com juros da dívida pública – em 2025. De acordo com o novo relatório Prisma Fiscal, divulgado ontem pelo Ministério da Fazenda, o valor chegará a R$ 75 bilhões, abaixo dos R$ 80 bilhões estimados anteriormente. Para 2026, a projeção de déficit caiu de R$ 83 bilhões para R$ 79 bilhões. A expectativa para a dívida bruta do governo geral em 2025 manteve-se em 80% do PIB.

Grupo Boticário vende empresa de tecnologia

Loja do Grupo Boticário Boticário/Divulgação

O Grupo Boticário, uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, decidiu vender a Casa Magalhães, companhia cearense especializada em soluções tecnológicas para o varejo. O que chama a atenção é o fato de o Boticário ter comprado a firma há apenas 4 anos. Agora, pouco tempo depois, se desfaz do negócio. A compradora é a Cleam Capital, que atua no ramo de monitoramento logístico e telemetria, mas que pretende expandir a presença no setor varejista. O valor da transação não foi revelado.

Municípios alertam para perdas bilionárias com isenção do IR

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que as cidades brasileiras terão perdas expressivas com a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil mensais. A CNM calcula um impacto total de R$ 11,8 bilhões, sendo R$ 4,9 bilhões de perda na arrecadação própria (IR retido na fonte de funcionários públicos municipais) e R$ 6,9 bilhões na redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Como se vê, o governo enfrentará forte oposição para aprovar o projeto no Congresso.

“As incertezas atuais estão excepcionalmente elevadas”

Jerome Powell , Presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos Kevin Dietsch/Getty Images/AFP Jerome Powell

Presidente do Federal Reserve,

o Banco Central dos

Estados Unidos

Rapidinhas

O Broto, plataforma digital do Banco do Brasil, atingiu R$ 5 bilhões em negócios em 2024. Agora, sua meta é dobrar o valor em 2025. A plataforma oferece marketplace, serviços financeiros e, recentemente, incorporou operações de barter (troca de insumos por produtos agrícolas). Desde a sua criação, em 2020, o Broto já transacionou cerca de R$ 9 bilhões.



A Solar Bebidas, uma das principais fabricantes da Coca-Cola no Brasil, vai investir R$ 70 milhões em novas tecnologias para reduzir o consumo de água em suas operações no país. Na última década, a empresa reduziu em quase 30% o volume de água utilizado na produção de refrigerantes.



Depois da tempestade, quase sempre vem a bonança. Um ano após as enchentes que devastaram plantações, o Rio Grande do Sul espera colher 750 mil toneladas de uva na atual safra. Se o número for confirmado, representará um salto notável de 40% em relação ao ciclo anterior, além de ser o maior volume da história.



A montadora japonesa Nissan vai eliminar 20% dos cargos de alta gerência como parte de um processo de reestruturação. A redução começará em 1º de abril, data em que Ivan Espinosa assumirá como novo CEO. Segundo a empresa, a medida é uma resposta à necessidade de se adaptar às mudanças do mercado automotivo mundial, agora dominado pelos chineses.

