TAP e Governo de Minas anunciam voos diários entre Belo Horizonte e Lisboa

Em dezembro do ano passado, Luís Rodrigues, CEO da TAP, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas onde falou da possibilidade de ampliação de voos para a Belo Horizonte e Brasil em 2025. Na época ele disse: "tudo o que nós pudéssemos aumentar para o Brasil, nomeadamente para Minas e para Belo Horizonte, está sempre no radar. Só que neste momento temos duas restrições ativas. Uma é que até ao final de 2025 a TAP não pode ter mais aviões. por causa do plano de recuperação da empresa que foi acordado lá atrás com a Comissão Europeia". Pelo visto, esse dia chegou.

Estrategicamente pensando o verão europeu, a TAP inicia a operação de voos diários entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e Lisboa já a partir de abril. O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), celebrou o fortalecimento da malha aérea internacional com o anúncio da retomada dos voos. A novidade foi divulgada nesta quinta-feira (13/3), durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, reforçando Minas Gerais como um destino estratégico para o mercado europeu.

Atualmente, a TAP opera seis voos semanais na rota, exceto às quintas-feiras. Com a retomada da frequência diária, a expectativa é impulsionar o turismo, os negócios e a troca cultural entre Minas Gerais e Portugal.

Conexão Minas

"A ampliação das frequências da TAP fortalece a conexão de Minas Gerais com Portugal e toda a Europa. Essa expansão consolida nosso estado como um destino internacional, promovendo oportunidades para o turismo, a economia criativa e o setor empresarial", afirmou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, comemorou a novidade Marden Couto/Turismo de Minas

Carlos Antunes, diretor da TAP para Brasil e América do Sul, ressaltou o compromisso da companhia aérea com Minas Gerais: "Mina faz parte da TAP e a TAP faz parte de Minas. Estamos ligando Lisboa a Belo Horizonte com voo direto há 17 anos e transportamos cerca de 170 mil passageiros nessa rota no último ano. Apostamos fortemente no potencial turístico de Minas, um Brasil espetacular de gastronomia, história e cultura."

Durante o evento, os visitantes tiveram uma experiência da Cozinha Mineira em uma Cozinha Viva, com a participação das chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, reforçando a gastronomia como um dos pilares do turismo mineiro.