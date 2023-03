Visite Minas, uai: gringos vão conhecer o que o estado tem de melhor

Minas é um estado rico em patrimônio premiado, cultura, gastronomia e belezas naturais (foto: Montagem de fotos: Leandro Couri, Alexandre Guzanshe e Edésio Ferreiras)



O que Minas Gerais tem de interessante como destino turístico? Se a pergunta for feita para um mineiro, já pode puxar um banquinho, sentar, e aguardar a esta possível resposta: Uai! Minas tem montanhas, vales, lagoas, cachoeiras. Tem pão de queijo, torresmo, feijão tropeiro, pastel de angu e galinhada. Aqui em Minas tem doce de leite com queijo, goiabada cascão, geleia de jabuticaba e broa de fubá. E tem mais, aqui tem história nas cidades coloniais, e preciosidades, nas que ficam no alto dos morros e nas banhadas por riachos ou grandes rios, como o Velho Chico. E como o mineiro gosta de festa: tem congado, Festa de São-João, Romaria de Nossa Senhora, comida de buteco, show de rock e procissão. Como diz a letra da "hino" mineiro: "Oh! Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais". E não esquece, mesmo.









Se não é divulgado, não é visto. Para tanto, Minas Gerais participa de duas grandes feiras internacionais de turismo para promover o estado e atrair mais turistas. Pela primeira vez, o governo de Minas conta com um estande próprio na Bolsa de Turismo de Lisboa, que espera receber mais de 45 mil visitantes em uma semana. No final do mês passado, Minas participou da 42ª Vitrina Turística Anato, realizada em Bogotá na Colômbia, onde inaugurou uma série de oportunidades de diálogo com o trade turístico internacional.





Em terras Luzitanas

A histórica Ouro Preto foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco, em 1980 (foto: Leandro Couri/EM)





Minas Gerais desembarca, mais uma vez, na emblemática capital portuguesa para mostrar aos europeus que a Liberdade mora em Minas a partir da sua identidade, cultura, cozinha, belezas naturais, patrimônios históricos - inclusive com reconhecimento mundial.





Até o dia 5 de março, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo participa da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2023, uma das principais feiras internacionais de turismo, com um estande próprio preparado para receber agentes e operadores de viagens de todo o mundo, além de parceiros estratégicos, como investidores e representantes de redes hoteleiras e companhias aéreas.





O alto potencial do mercado emissor português foi confirmado na Pesquisa de Demanda Turística de 2022, realizada pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, na qual identificou-se que o mercado europeu, em especial o português, representa hoje posição de destaque dentre os turistas estrangeiros que buscam Minas Gerais como destino, sendo o 2º maior emissor de turistas internacionais para o nosso estado.





Segundo dados da Embratur, em 2022 o Brasil se aproximou dos 4,2 milhões de turistas estrangeiros no país, e os portugueses estão entre os 5 principais países emissores. Portugal reflete em torno de 23% dos visitantes que vêm à Minas, residentes na Europa, seguido do Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Dentre os países europeus, Portugal também está no topo do ranking de emissores de turistas para o Brasil. Outro dado importante a se considerar é o ticket médio do turista estrangeiro, que se apresenta como maior do que o nacional, uma vez que sua estadia se destaca por ser mais extensa.







Importância de promover Minas Gerais

Celebração da semana santa em Ouro Preto é um espetáculo de fé e tradição (foto: Leandro Couri/EM)

Estado está entre os mais de 1.400 expositores e os 60 destinos internacionais da BTL, conhecida mundialmente por sua diversidade e alta qualidade na oferta turística. Tem-se como principal objetivo articular políticas públicas e criar estratégias e oportunidades que permitam que cada vez mais pessoas tenham interesse em conhecer os encantos e as belezas de Minas.





Com estande localizado ao lado do estande da TAP Linhas Aéreas, Minas é destaque logo na entrada do pavilhão, que contará também com outros estados do Brasil e a Embratur. A secretária-adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, é a representante do Governo de Minas na BTL.





“Minas volta a Portugal para se reafirmar como um potente destino turístico ao mercado internacional e reforçar, com novidades sobre nossos roteiros e atrativos turísticos, a consolidação da nossa imagem a partir do tema ‘A Liberdade Mora em Minas’, atraindo investimentos para o turismo e cultura, fomentando a cadeia produtiva, a economia da criatividade e incentivando o trade mineiro a trabalhar de forma coletiva para fomentar o desenvolvimento socioeconômico por meio da geração de emprego e renda. Portugal é, sem dúvidas, um grande parceiro de Minas Gerais, e as similaridades são encontradas na cultura, costumes, na religiosidade e, principalmente, no povo, por isso é tão importante estar aqui mais uma vez dando continuidade às ações para mostrar Minas para Portugal e para o mundo”, afirmou Milena Pedrosa.







Continuidade

Cachoeira Casca Dantas, na Serra da Canastra. Maravilha da natureza em Minas (foto: Leandro Couri/EM)

Com a participação na BTL 2023, Minas se posiciona estrategicamente, solidificando o trabalho iniciado em 2021 e 2022, com a missão Lisboa, que apresentou a mineiridade a Portugal, a força da cultura e do patrimônio nas celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil, com a participação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e do Grupo Caretagem de Paracatu; e contou com a campanha “A Liberdade Mora em Minas” dentro do evento “Minas Destino do Ano em Portugal”, promovida em parceria com o Visit Brazil Travel Association (VBRATA), Sebrae-MG e entidades públicas e empresariais.





Novidades

Importante destacar, como exemplo de consolidação das ações de promoção de Minas como destino turístico internacional, as negociações com a rede portuguesa Vila Galé, iniciadas em novembro de 2021, já estão em fase de finalização para implementação de unidades em Minas Gerais.



Conexão com a Colômbia

Quem disse que Minas não tem mar. O Lago de Furnas, em Capitólio, é opção de "praia" para os mineiros (foto: Leandro Couri/EM)





apresentados na 42ª Vitrina Turística Anato, realizada em Bogotá na Colômbia, que inaugurou uma série de oportunidades de diálogo com o trade turístico internacional. Uma programação paralela de eventos buscou expandir os atendimentos realizados durante a feira, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de fevereiro.

A presença do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), aconteceu a partir da participação no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o qual esteve dentre os 1.200 expositores de cerca de 26 países.





Legado de Guimarães Rosa





Outro dado rememorado nessa visita, o que contribuiu para estreitar os laços entre mineiros e colombianos, foi a presença do escritor Guimarães Rosa no país. Em 1942, o escritor mineiro foi nomeado secretário da Embaixada Brasileira em Bogotá, fato que despertou memórias muito positivas sobre a relação entre os dois países.









Voo direto

Falar de comida mineira é falar de pão queijo. Tentadora iguaria da cozinha de Minas (foto: Jair Amaral/EM)





Em um dos eventos paralelos, também foi comemorada a criação de mais um voo internacional que ligará Belo Horizonte a Bogotá, a partir do dia 26 de março. A nova rota vai estabelecer uma conexão não só entre Minas Gerais e Colômbia, mas também com o mundo, principalmente os Estados Unidos, a América Central e o Caribe.





Com o apoio do BH Airport, Avianca e da própria Embratur, foi realizada uma capacitação para o trade turístico com foco no turismo em Minas Gerais, além de um coquetel de iguarias da cozinha mineira, como o nosso famoso pão de queijo. Estão previstas cinco viagens semanais, em três horários, operados por aeronaves A320, com capacidade para 180 passageiros. Fortalecendo, assim, a atividade turística no estado e a economia da criatividade.





“Os novos voos entre Belo Horizonte e Bogotá abrem uma via de mão dupla capaz de estimular o turismo tanto em Minas Gerais e no Brasil quanto na Colômbia, América Central e Estados Unidos em conexão. E BH como centro distribuidor regional e da América do Sul. Para Minas Gerais, é fundamental para o fortalecimento da atividade turística que se estabelece em torno, especialmente, em Minas Gerais, da economia da criatividade. Patrimônio imaterial, concertos, shows. Cozinha mineira, patrimônio histórico arte contemporânea. Isso é Minas da Liberdade de ser, viver e experimentar”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.