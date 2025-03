Haddad repete Paulo Guedes e quer taxar dividendos

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, planeja resgatar uma proposta de Paulo Guedes, que o antecedeu no cargo durante o governo de Jair Bolsonaro. Para compensar o aumento da isenção de Imposto de Renda para os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, Haddad propõe agora tributar dividendos. Não se trata, de fato, de uma ideia original. Em 2022, Guedes afirmou que o governo perderia o respeito da população se os investidores não pagassem impostos sobre a distribuição de lucros e dividendos. Na época, o projeto chegou a ser apresentado no Congresso, mas encontrou forte resistência e não avançou. Será diferente agora? O governo, que já vive uma situação fiscal desconfortável, precisa encontrar alternativas para cobrir os R$ 27 bilhões que serão gastos por ano com a nova isenção do IR. Por uma dessas ironias da política, a saída defendida por Haddad está em sintonia com o velho projeto de Guedes.

Preço dos alimentos disparou 162% desde 2012

Não é de hoje a inflação dos alimentos atormenta os brasileiros. Entre 2012 e 2024, os preços aumentaram 162%, bem acima da inflação geral de 109% no período. Frutas e hortaliças tiveram altas ainda maiores, de 299% e 246%, respectivamente. O movimento ganhou tração em 2024, quando alimentos subiram 7,69%. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), fatores como mudanças climáticas e ajustes no mercado agrícola contribuem para a tendência de alta.

Com XPlay, XP investe na gestão do patrimônio de jogadores de futebol

A XP quer aproveitar o potencial do mercado de futebol, mas fará isso de um jeito diferente. A empresa criou uma área para fazer a gestão do patrimônio de jogadores. Batizada de XPlay, a divisão já conta com seis atletas e R$ 1,5 bilhão sob gestão. O segmento é promissor. Jogadores de elite são bem remunerados e nem sempre contam com orientação adequada. O serviço exige no mínimo R$ 5 milhões em investimentos e inclui assessoria tributária, gestão financeira e consultoria de imagem.

Google aposta alto em cibersegurança ao comprar Wiz por US$ 32 bilhões

A Alphabet fechou o maior negócio de sua história. Por US$ 32 bilhões, a controladora do Google comprou a empresa de cibersegurança Wiz. Fundada em 2020 por ex-integrantes da unidade de inteligência cibernética das Forças de Defesa de Israel, a Wiz oferece soluções de segurança na nuvem para metade das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Recentemente, recusou uma oferta de US$ 23 bilhões feita pela própria Alphabet. Com a aquisição, a companhia busca fortalecer a divisão Google Cloud.

R$ 1,5 bilhão

é quanto o Polo Industrial de Manaus deverá receber em investimentos em 2025. Segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o número representará um avanço de 6% versus 2024

Rapidinhas

O Brasil pretende dobrar a produção anual de cacau para 400 mil toneladas até 2030. Para isso, o CocoaAction Brasil, que reúne representantes do setor, quer revitalizar áreas tradicionais e investir em novas regiões. A produtividade média brasileira é de 350 quilos por hectare. Com manejo adequado, o número pode ser triplicado.

A China descobriu uma das maiores reservas de ouro da história. A estimativa é de que a jazida tenha mil toneladas do metal, avaliadas em R$ 454 bilhões. Localizada em Hunan, ela supera a atual maior mina de ouro do mundo, a South Deep, na África do Sul, com 900 toneladas. A descoberta pode impactar o mercado global de ouro.

O otimismo do setor produtivo dos Estados Unidos despencou: 92% dos empresários preveem uma recessão nos próximos meses, contra apenas 10% no fim do ano passado. O pessimismo reflete sobretudo as preocupações com a política econômica do presidente do país, Donald Trump, que tem se dedicado a impor tarifas comerciais.

A guerra das tarifas impacta os negócios da Tesla, de Elon Musk. A cidade de Toronto, no Canadá, cancelou os incentivos financeiros para que a montadora forneça veículos para as frotas locais de táxi. Musk chefia o Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump e defende a aplicação de tarifas comerciais.



“Há uma repulsa generalizada dos empresários contra as políticas econômicas de Trump. Eles estão particularmente horrorizados com as tarifas impostas contra o Canadá”

Jeffrey Sonnenfeld

Professor da Universidade de Yale e fundador do Chief Executive Leadership Institute (CELI), o primeiro instituto do mundo dedicado à formação de CEOs

