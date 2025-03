Golpe do falso fornecedor: saiba como se proteger

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você já ouviu falar no golpe do falso fornecedor? O novo golpe na praça consiste na vítima contratar um serviço a partir de um anúncio de prestadores em plataformas online. Na hora do pagamento, eles cobram um valor superior ao anunciado no momento da transação. Geralmente, as operações são realizadas via Pix ou cartão.

Nesta semana, o Itaú Unibanco alertou os clientes, informando que as vítimas mais comuns do golpe são pessoas físicas e microempreendedores que procuram um serviço ou produto de forma simples e descomplicada. “É necessário sempre avaliar o histórico do fornecedor para evitar prejuízos”, aconselha Richard Bento, superintendente de Segurança Corporativa do banco.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), estima-se que os brasileiros perderam R$ 10,1 bilhões em golpes em 2024 - aumento de 17% em relação ao ano anterior.

O banco ainda deu dicas para ajudar na prevenção contra o golpe do fornecedor. A primeira é pesquisar sobre o prestador de serviços, buscando o histórico dele e consultando feedbacks de outros consumidores em plataformas de avaliação.

Outra dica é consultar o CNPJ do fornecedor no site da Receita Federal. Com o número em mãos, é possível obter o comprovante de inscrição e situação cadastral, verificando a regularidade do prestador de serviços.

No ato do pagamento, uma dica é tomar cuidado com o cartão, não deixando que a outra pessoa pegue nele. O conselho é preferir o pagamento por aproximação ou por meio de carteira digital. Além disso, fique de olho na maquininha, para verificar se o visor está funcionando corretamente.

Um idoso da cidade de Jari, no Rio Grande do Sul, foi mais uma vítima do chamado “golpe do amor”. Entre 2022 e 2023, ele transferiu mais de R$ 2 milhões para uma quadrilha que simulava ser uma mulher nas redes sociais. Reprodução/Polícia Civil Segundo a Polícia Civil do estado, a vítima, de 71 anos, acreditava ter um relacionamento virtual com uma investidora dos Estados Unidos que dizia querer vir ao Brasil para que eles se conhecessem pessoalmente. Por meio de um perfil falso, os criminosos prometiam remeter presentes ao homem, mas pediam a ele que transferisse valores financeiros para custear tributos de encomendas internacionais. reprodução/tv globo Após dois anos e o acúmulo de valores transferidos, a vítima ficou desconfiada e acionou a polícia. Na operação policial, batizada para desbaratar a quadrilha, batizada de “Dom Quixote”, no fim de novembro, foram presas seis pessoas suspeitas de integrarem o esquema. Divulgação/Polícia Civil Casos do chamado "golpe do amor" se alastraram nos últimos anos, causando grande prejuízo emocional e material às vítimas. Os bandidos mantêm canais de internet para supostos relacionamentos e, quando um interessado aparece, eles marcam um encontro que, teoricamente, seria amoroso. Mas trata-se de armadilha. Tânia Rêgo/Agência Brasil Um caso que teve repercussão foi o do médico de 36 anos, sequestrado em 26/06/2023, em São Paulo. Ele havia marcado encontro com uma mulher e acabou sendo aprisionado em um cativeiro na zona norte da capital paulista. Reprodução TV Record Rendido por três homens armados, ele foi amarrado e conduzido a um cativeiro na rua Joaquim Ferreira da Rocha, no bairro da Vila Brasilândia Reprodução/Google Street View Morador de São Roque, cidade do interior paulista, o médico permaneceu por mais de 24 horas no cativeiro com pernas e braços amarrados Daniel Whistler/Wikimedia Commons A quadrilha se apossou de R$ 180 mil realizando transferências e empréstimos pela conta da vítima hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain Uma denúncia anônima foi feita à polícia após a família ficar sem contato com o homem e notar as movimentações financeiras atípicas na conta da vítima. Equipes da PM localizaram a casa feita de cativeiro e encontraram no imóvel documentos de outras possíveis vítimas do golpe Reprodução A polícia prendeu três pessoas (dois homens e uma mulher) que receberam transferências bancárias durante a prática do crime, investigado pela 13ª DP da capital paulista Reprodução/Google Street View O boom de casos de "golpe do amor" levou a Polícia Civil de São Paulo a organizar treinamentos para protocolo de atendimento desse delito nas delegacias Ciete Silvério/Governo de São Paulo Dados da Divisão Antissequestro da Polícia Civil indicam que nove de cada dez casos de sequestro relâmpago no estado de São Paulo são de "golpe do amor" Divulgação Em geral, o golpe tem sido executado sempre da mesma forma, com a vítima sendo seduzida por um perfil falso em aplicativo de relacionamento e surpreendida pelos bandidos no local do encontro marcado Pexels Pelo celular das vítimas, os sequestradores fazem transações bancárias ao obterem os dados dos reféns, que são ameaçados o tempo todo. Pixabay Estudos da Secretaria de Segurança Pública mostram que o perfil predominante das vítimas desse crime são homens mais velhos com alto poder aquisitivo Reproduçao/Facebook A maioria dos homens vitimados por essas extorsões mediante sequestro são divorciados, mas há alvos entre casados também Imagem de Steve Watts por Pixabay Outro caso rumoroso ocorrido em 2023 aconteceu no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2023, vitimando dois homens. Uma das vítimas marcou encontro pelo aplicativo e um amigo foi junto porque o destino seria a mesma festa Imagem de SitX por Pixabay Os dois foram conduzidos a um matagal e policiais que circulavam nos arredores estranharam a movimentação, desbaratando o crime Reprodução/TV Record Existe um outro modelo de "golpe do amor" que mira em geral mulheres. Nele, o crime é cometido por estelionato sentimental, com o autor sustentando relação virtual com a vítima por longo tempo e vai obtendo dinheiro dela até que resolve desaparecer. É o caso do idoso de Jair, no Rio Grande do Sul. - Hippopx creative commons Aos poucos, ele vai obtendo dinheiro dela, contando histórias que a emocionam e sensibilizam, até que resolve desaparecer do mapa. Reprodução TV Globo Voltar Próximo

Se identificar qualquer defeito, a orientação é recusar o pagamento. Caso a maquininha de cartão esteja funcionando perfeitamente, ao prosseguir com a operação, verifique se o valor que consta no visor está correto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No pagamento via Pix, preste atenção ao nome do beneficiário e ao valor que está sendo transferido para evitar cobranças superiores ao acordado com o fornecedor.