Consumo das famílias de BH registra aumento em comparação a 2024

O consumo das famílias belo-horizontinas em março aumentou, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomercio MG), que divulgou os dados nesta segunda-feira (24/3). O estudo indicou melhorias na satisfação com a renda atual, no nível de consumo e no acesso a crédito.

A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) mostrou que 29,9% das famílias da capital mineira sentem mais segurança em seus empregos do que no mesmo período do ano passado.

O levantamento também mostrou avanços em relação a março de 2024 na perspectiva profissional. Por exemplo, 37,1% dos entrevistados esperam uma melhora na carreira nos próximos seis meses.

Já entre as famílias com renda inferior a 10 salários mínimos, 58,3% não esperam melhora profissional. A renda familiar foi considerada igual à do mesmo período do último ano por 48,1% dos entrevistados, enquanto 26,9% perceberam um aumento.

O indicador de consumo apresentou os maiores níveis de insatisfação. Entre os participantes da pesquisa, 43,7% afirmaram estar comprando menos.

Para os próximos meses, 33,2% esperam um aumento no consumo, enquanto 35,1% acreditam que permanecerá igual.

A compra de bens duráveis não está nos planos de 73,8% dos entrevistados.