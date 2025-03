Minoritários questionam troca no comando da Tupy

Os acionistas minoritários da Tupy disseram terem sido pegos de surpresa com a decisão de troca no comando da companhia. CEO desde 2018, Fernando Rizzo vai deixar o cargo. O BNDESPar, braço de participações do BNDES, e a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, que detêm 53% do capital da metalúrgica, resolveram lançar o nome de Rafael Lucchesi para substituir Rizzo.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, Lucchesi não é um nome de consenso entre os investidores minoritários da Tupy, mas o governo, na função de controlador, estaria “enfiando o nome goela abaixo” dos descontentes. “Há uma ingerência muito grande”, diz um investidor.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem uma investigação aberta para apurar possíveis irregularidades na nomeação dos ministros Carlos Lupi (Trabalho), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Vinícius Carvalho (CGU) para o conselho da Tupy. A indicação dos ministros, de fato, causou um atrito entre Lula e o mercado.

Escolhido para o cargo de CEO, Lucchesi ainda não teve seu nome oficializado. Isso deve acontecer nesta semana, quando o conselho se reúne antes da divulgação de resultados da empresa, marcada para o dia 27.

Uma fonte ouvida pela coluna apontou que o executivo não preencheria os requisitos previstos pelo estatuto do próprio BNDES para a indicação ao cargo na Tupy.

Isso porque o estatuto do BNDES prevê que o indicado do banco a cargos em empresas com investimento do banco deve possuir, necessariamente, curso superior completo e experiência de no mínimo três anos em cargos de gestão em empresas privadas ou estatais, ou cargo em comissão em órgãos ou entidades da administração pública.

Lucchesi é diretor da CNI (Confederação Nacional da Indústria), superintendente do Sesi e diretor-geral do Senai, esses últimos partes do Sistema S, que é considerado terceiro setor.

Procurado pela coluna, Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU, disse que a Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência concluiu em 27 de janeiro não haver conflito de interesse na indicação dele ao conselho da Tupy.

“O procedimento da Comissão de Valores Mobiliários se restringiu ao encaminhamento de ofício à Tupy S.A., indagando sobre a realização de consulta à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, esta sim responsável pela aplicação da Lei de Conflito de Interesses. Após a realização da consulta, tal possibilidade foi afastada.”

Por meio da assessoria de imprensa do Ministério da Igualdade Racial, Anielle Franco disse que as diligências do BNDES no processo de indicação e uma consulta à Comissão de Ética Pública não identificaram conflito de interesses na entrada dela no conselho.

A coluna entrou em contato com a assessoria de Carlos Lupi, mas não teve retorno até a publicação do texto.

Maior minoritário

Fontes ouvidas também acusam o maior acionista minoritário da Tupy, a gestora Trígono Capital, de atuar em conluio com a Previ em benefício próprio. A Trígono é parceira do BB Asset em negócios paralelos.

À coluna, Werner Roger, fundador da gestora, rechaçou a tese de que seria beneficiado de alguma forma ao apoiar a troca. “São 18 anos investidos continuamente na companhia, independentemente de quem foram os acionistas ou conselheiros nesse período. Essa declaração não tem nenhum sentido dado o tempo que nós investimos na companhia”, afirmou.

Roger também disse que as declarações contra a Trígono são “maldosas” e “inverídicas”.

Sobre a troca de Rizzo por Lucchesi, ele defendeu o direito de o BNDES, como acionista, sugerir o nome. Outros acionistas minoritários apontam que a escolha, sem passar por eleição com diversidade de candidatos para a função, seria “quebra de dever fiduciário” dos conselheiros.

O BTG Pactual, em comunicado ao mercado, afirmou que a troca no comando da Tupy foi uma “decisão um tanto inesperada” e deve “levantar questionamentos”. “Investidores devem aguardar maior clareza sobre a estratégia da nova liderança e o planejamento de longo prazo antes de aumentarem suas posições [na empresa]”, recomendou o banco.

O que diz o BNDES

Após a publicação da reportagem, o banco de fomento enviou a seguinte nota à coluna:

“Seguindo as regras de governança da Tupy, o BNDES encaminhou para avaliação do Conselho de Administração da empresa o nome do economista, professor universitário e executivo Rafael Lucchesi para o cargo de diretor presidente da companhia. A indicação ocorre em razão do fim do mandato da atual gestão, conforme preconiza o estatuto da própria Tupy.

O BNDES e a Previ foram fundamentais para reestruturação da Tupy no passado, inclusive financeiramente, impulsionando a empresa no caminho da inovação e sendo decisivos para que a Tupy se transformasse na grande multinacional que se tornou.

Importante destacar que, conforme levantamento da Bloomberg, a permanência média dos CEOs das empresas que integram o Ibovespa é de aproximadamente 3,4 anos, período inferior à média global, que corresponde a 5,3 anos. Estudo complementar realizado pela consultoria Strategy&, divisão estratégica da PwC, aponta que, especificamente no Brasil, o tempo médio de permanência dos CEOs à frente das empresas é de cerca de 4 anos, também inferior ao da média mundial. Análises recentes das consultorias PwC e McKinsey apontam que 1/3 dos CEOs das empresas de capital aberto são recrutados externamente.

Tais dados evidenciam que a troca no comando da Tupy ocorre dentro de um movimento natural no mundo corporativo, uma vez que o atual diretor presidente da companhia ocupa o cargo desde 2018, ou seja, está no cargo há sete anos, prazo superior à média brasileira e à média mundial.

Atual presidente do Conselho de Administração do BNDES, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e diretor da CNI, Rafael Lucchesi é um quadro técnico com ampla experiência em gestão e em liderança industrial e inovação tecnológica. Por 14 anos, ocupou com excelência a instância máxima de gestão (equivalente a CEO) do SESI e do SENAI, tendo sido responsável pelo gerenciamento de um orçamento anual de R$ 26 bilhões e cerca de 86 mil empregados, o que comprova a competência dele para ocupar o cargo para o qual foi indicado na Tupy.

Também foi gestor público, quando secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado da Bahia (2003 – 2006), ocasião em que foi presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI).”