Supermercados fazem feirão de contratação em BH

A DMA Distribuidora, responsável pelos EPA Supermercados e Mineirão Atacarejo, fará um feirão de contratação entre quarta e sexta-feira (26, 27 e 28/3) das 8h às 17h no polo de Recursos Humanos, na Avenida Afonso Pena, nº 586, próximo à Praça Sete, e na Loja do Epa da Rua Curitiba, nº 1001.

As vagas disponíveis são para todas as idades e setores. Não é necessária experiência, já que os funcionários receberão treinamentos. A documentação que deve ser levada para participar do processo é um documento com foto e um comprovante de endereço. A contratação será imediata.

No Brasil, a taxa média de desemprego recuou ao longo do último ano, chegando a 6,6%, menor número desde 2012, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada em janeiro.

Os dados apontam que são 7,4 milhões de pessoas desocupadas. Os números de pessoas com carteira de trabalho assinada cresceu 2,7% no ano, chegando a 38,7 milhões.