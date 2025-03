Imposto de Renda 2025: preciso declarar aluguéis pelo Airbnb ou Booking?

O Airbnb comunicou aos clientes que disponibilizam imóveis para alugar por temporada na plataforma que compartilhou seus dados de rendimento com a Receita Federal. Ou seja, quem ainda não declarava esses valores no Imposto de Renda, deve começar a fazê-lo a partir de agora.

A declaração dos rendimentos com aluguel por temporada é bem semelhante à de um aluguel mensal. Se o valor aferido em cada mês for igual ou superior ao limite atual de R$ 2.259,20, é preciso recorrer ao Carnê-Leão.

Mas, atenção! Se a soma dos rendimentos com aluguel por temporada for inferior a R$ 2.259,20, o contribuinte ainda terá que prestar contas da quantia ao “leão”, mas o valor pode ser lançado apenas na declaração. Confira a seguir como fazer esses registros no Imposto de Renda 2025.

Rendimento mensal abaixo de R$ 2.259,20

Informe o valor líquido recebido naquele mês na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física", aba “Outras informações”. Nesse caso, os rendimentos obtidos serão somados a outros, como salários ou aposentadorias, para calcular o imposto, variando entre 0 e 27,5%.

O contribuinte pode descontar despesas como a taxa de intermédio da plataforma, o IPTU e o condomínio do imóvel.

Aluguel igual ou acima de R$ 2.259,20 mensais

Nesse caso é preciso recolher o imposto daquele mês pelo aplicativo do Carnê-Leão, que calcula o imposto e emite a guia de recolhimento;

O valor cobrado varia de acordo com a tabela de alíquotas, entre 0 e 27,5%, dependendo da renda daquele mês;

No momento da declaração, será preciso importar os dados do aplicativo.

