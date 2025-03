Imposto de Renda 2025: preciso declarar os ganhos com bets?

Quem ganhou mais de R$ 2.259,20 em apostas eletrônicas, as chamadas bets, em 2024, precisa declarar esse prêmio no Imposto de Renda 2025. A alíquota atual para esse rendimento é de 15%.

No entanto, no caso das empresas nacionais, o recolhimento dessa “fatia” é feito pela própria casa de apostas, que deduz esse valor do prêmio pago aos apostadores. Mas, ainda assim, é preciso que o jogador declare essa informação.

Já as apostas feitas em empresas estrangeiras não recolhem o imposto na fonte. Por esse motivo, é o apostador que deve calcular e recolher a alíquota de 15% por meio do Carnê Leão.

Como declarar prêmio em bets nacionais

Escolha a ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”;

Abra um novo campo para declarar esse rendimento;

Em “Tipo de rendimento”, escolha a opção 12 – Outros;

Indique se o beneficiário do prêmio foi pago ao titular o a um dependente da declaração;

Informe o nome e o CNPJ da casa de apostas;

Faça a descrição desse rendimento e finalize com o valor recebido;

Dica: se o apostador tiver valores significativos em plataformas de apostas, não deixe de informar o saldo na ficha “Bens e Direitos”.

Como declarar apostas online internacionais

Baixe o aplicativo do Carnê Leão ou acesse pelo e-CAC;

Informe o prêmio recebido, aplique a alíquota de 15% e pague o DARF que será gerado;

Não esqueça de informar esse valor na declaração do Imposto de Renda na ficha “Imposto pago/retido”.

