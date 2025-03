Mercado reduz projeções para inflação e dólar em 2025, aponta Focus

A previsão de agentes do mercado financeiro consultados pelo Boletim Focus está mais otimista em relação à inflação e ao câmbio para 2025. De acordo com o relatório semanal publicado nesta segunda-feira (24/3), a mediana das projeções indica que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve registrar um avanço de 5,65%, ante 5,66% na avaliação da semana anterior.

Nesta semana, os investidores ficam atentos a novos dados da inflação que serão publicados nos próximos dias. Na quinta-feira (27), está prevista a divulgação do IPCA-15, com dados levantados até a primeira quinzena de março; no dia seguinte, a Fundação Getulio Vargas (FGV) publica o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) com dados do mês atual.

Já em relação ao câmbio, o mercado espera um dólar menos valorizado ao fim do ano, com a teoria do ‘Trump Trade’ perdendo força à medida que as ações do presidente dos EUA se refletem em dados econômicos mais fracos no país. Diante disso, a mediana das estimativas, segundo o Focus, passou de R$ 5,98, na publicação anterior, para R$ 5,95 neste último relatório.

PIB e Selic

Sobre a atividade econômica, o mercado reduziu levemente a previsão para o produto interno bruto (PIB) de 2025, com a mediana das estimativas passando de 1,99% para um crescimento de 1,98% neste último boletim. Enquanto isso, a expectativa para a taxa básica de juros permanece inalterada, no patamar de 15% ao ano.

Vale destacar que na última semana o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou em 1 ponto percentual a Selic, que chegou a 14,25% — maior patamar desde 2026. De acordo com os agentes consultados pelo Focus, a taxa deve subir mais 0,75% e se estabilizar até dezembro. Amanhã (25), será publicada a Ata da última reunião do Copom, com as explicações sobre a decisão da semana passada.

