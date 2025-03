Contribuintes já entregaram 2,27 milhões de declarações

A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 na última segunda-feira e até as 17h de quinta-feira havia recebido 2.268.983 declarações. O número equivale a 4,9% dos 46,2 milhões de documentos esperados para este ano. O prazo para entregar a declaração termina às 23h59 do dia de 30 de maio. O número de declarações esperado para este ano representa acréscimo de 7% em relação ao ano passado.



As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar. Aquelas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.



Para quem deseja fazer a declaração pré-preenchida, os dados completos serão disponibilizados a partir de 1º de abril. As sanções para quem não entrega a declaração vão desde multa mínima de R$ 165,74 a 20% do imposto devido até a alteração do CPF para “pendente de regularização” pela Receita Federal, o que impede o contribuinte de realizar transações bancárias. Confira abaixo as principais informações sobre o IRPF de 2025.

Principais pontos

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2025?

•Quem obteve rendimentos tributáveis (salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte) superiores a R$ 33.888;

• Quem obteve rendimentos isentos ou

exclusivos na fonte acima de R$ 200 mil;

• Quem possui bens e direitos acima de R$ 800 mil;

•Quem obteve receita bruta acima de

R$ 169.440 para atividade rural;

• Quem obteve rendimentos no exterior com aplicações financeiras;

• Quem atualizou valores de imóveis no final de 2024 para valores atuais;

• Quem passou à condição de residente no Brasil em 2024.



Qual o prazo para entregar a declaração?

• O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 vai até o dia 30 de maio.



Quais são as sanções para quem não entrega a declaração?

• A multa mínima é de R$ 165,74, e pode chegar a 20% do imposto devido. O CPF do contribuinte também pode ficar "pendente de regularização" pela Receita Federal, o que impede o contribuinte de realizar transações bancárias.

Quais foram as principais mudanças nas regras da declaração em 2025?

• Uma das principais novidades foi o aumento dos limites de rendimento ou bens e direitos que tornam a declaração obrigatória.

• Quem atualizou valores de imóveis no final de 2024 para valores atuais, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também ficou obrigado a declarar.

• O imposto pago sobre rendimentos de aplicações no exterior deixou de ser mensal e passou a ser anual.

• Quanto à restituição do Imposto de Renda, quem optar por Pix e também fazer a declaração pré-preenchida terá prioridade sobre quem apenas fizer a pré-preenchida ou aceitar o pagamento via Pix.

• Nos campos da declaração não é mais necessário informar o número do título de eleitor, códigos de consulado e embaixada para residentes no exterior e número da última declaração.

• O aplicativo Meu Imposto de Renda foi extinto. A declaração será feita pelo aplicativo da Receita Federal ou pela plataforma Gov.br.



Quem tem prioridade na restituição?

• idade igual ou superior a 80 anos;

• idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave;

• pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

• pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix;

• pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.



Calendário das restituições:

As restituições serão efetuadas em cinco lotes:

• 1º lote: 30 de maio;

• 2º lote: 30 de junho;

• 3º lote: 31 de julho;

• 4º lote: 29 de agosto;

• 5º lote: 30 de setembro.



Quando estarão disponíveis os dados completos na declaração pré-preenchida?

• Parte das informações da declaração pré-preenchida já estão disponíveis, como:

• Informações da declaração anterior do contribuinte (identificação, endereço, entre outros);

• Rendimentos e pagamentos da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Declaração de

• Serviços Médicos e de Saúde (DMED) e Carnê-Leão Web;

• Rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).

• Em 1° de abril, a Receita Federal vai liberar as demais informações:

• Contribuições para previdência privada;

• Atualização do saldo de conta bancária e poupança;

• Atualização do saldo de fundos de investimento;

• Imóveis adquiridos no ano-calendário;

• Doações efetuadas no ano-calendário;

• Informações de criptoativos;

• Conta bancária/poupança ainda não declarada;

• Fundo de investimento ainda não declarado;

• Contas bancárias no exterior.

Quem tem direito à isenção do Imposto de Renda?

– Contribuintes com doenças graves como:

• Aids;

• Alienação mental;

• Cardiopatia grave;

• Cegueira;

• Contaminação por radiação;

• Doença de Paget em estados avançados;

• Doença de Parkinson;

• Esclerose múltipla;

• Espondiloartrose anquilosante;

• Fibrose cística;

Hanseníase;

• Nefropatia grave;

• Hepatopatia grave;

• Neoplasia maligna;

• Paralisia irreversível e incapacitante;

• Tuberculose ativa.