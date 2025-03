PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024

A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024, apesar das catástrofes ambientais que castigaram o país ao longo do ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (7).

Este é o melhor desempenho do país desde 2021 (4,8%), segundo o IBGE. Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,2%.

Os melhores desempenhos do ano passado foram registrados nos setores de serviços (3,7%), comércio (3,8%) e construção (4,3%), segundo o IBGE.

Em contrapartida, o setor agrícola sofreu uma contração de 3,2%, em um ano marcado por fortes inundações nas regiões agrícolas do sudeste do país, seguidas pela pior seca da história recente do Brasil.

"Efeitos climáticos adversos impactaram várias culturas importantes", como a soja e o milho, cuja produção caiu 4,6% e 12,5% respectivamente, segundo o comunicado.

"PIB crescendo é mais emprego e renda na mão dos brasileiros e das brasileiras. 2025 é o ano da colheita", comemorou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X.

O resultado de 2024 está ligeiramente abaixo das previsões. A Fundação Getúlio Vargas previa um aumento de 3,5% no PIB.

- Desaceleração -

No último trimestre de 2024, o crescimento estagnou em relação ao trimestre anterior (0,2%) devido a "uma queda no consumo" relacionada à inflação.

Apesar do crescimento econômico estável e do desemprego em uma baixa recorde de 6,5%, o aumento dos preços castiga a popularidade de Lula.

Seu governo foi aprovado por 24% da população em fevereiro, o nível mais baixo em seus três mandatos, de acordo com uma pesquisa do Datafolha.

O Executivo anunciou na quinta-feira a eliminação das tarifas de importação de produtos básicos, como carne, café, açúcar, milho, entre outros, em um esforço para combater a inflação dos alimentos, que chegou a 7,25% em janeiro em comparação ao mesmo mês de 2024.

"A atividade econômica perdeu força mais do que se esperava o último trimestre de 2024", opinou Rafael Perez, economista da consultora Suno Research em entrevista à rádio CBN.

"Isso pode ajudar um pouco a inflação, mas mostra que aquele ciclo virtuoso de 2021 a 2024 está caminhando agora para crescer menos nos próximos anos", acrescentou Perez.

Para 2025, o mercado espera um crescimento do PIB de 2,01%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil.

"Este ano o agro vem com tudo!", estimou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Em fevereiro, o governo previu uma colheita recorde de grãos de 322,3 milhões de toneladas em 2025.

jss/mar/yr/dd/aa