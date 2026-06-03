Depois do sucesso do x-bolo, confeiteira cria o cachorro-quente doce
Confeiteira cria versão doce do lanche e viraliza nas redes sociais; veja do que é feita a "salsicha" e o "ketchup" que estão viciando a internet
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Depois que a versão doce do hambúrguer viralizou nas redes sociais, a confeiteira Bia Marques, de Maceió (AL), criou um novo quitute inusitado: o hot-dog de bolo. A novidade mistura a aparência de um cachorro-quente tradicional com ingredientes típicos da confeitaria.
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No lugar do pão, entra uma massa de bolo macia. A salsicha é feita de doce de leite em pó, enquanto a carne moída dá lugar a um creme de chocolate crocante. O molho de tomate é substituído por geleia de morango e o ketchup por bicho de pé. A maionese é creme de ninho; a mostarda, mousse de maracujá; e o queijo ralado, coco seco em flocos.
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O resultado chamou atenção de milhares de internautas e dividiu opiniões. "O brasileiro só não domina o mundo porque não quer", escreveu um usuário, elogiando a criatividade da receita. "Eu amo doce, mas essa mistura me deu enjoo só de ver", brincou outro.
Natural de Recife (PE), Bia conta que a ideia surgiu a partir de uma curiosidade que descobriu ao chegar a Maceió. Na capital alagoana, o cachorro-quente é popularmente conhecido como "passaporte" e costuma receber diversos recheios além da tradicional salsicha. Atualmente, ela vende doces na praça Centenário, na orla da cidade.
"Aqui vai frango, carne, o que a pessoa quiser. Quando cheguei, nem sabia que passaporte era cachorro-quente. Pensei: se existe hambúrguer de bolo, pizza doce e pastel doce, por que não um cachorro-quente doce?", contou em entrevista ao Pequenas Empresas & Grandes Negócios.
Para divulgar a novidade, Bia contou com a ajuda do amigo Junior Soares, influenciador gastronômico que soma mais de 169 mil seguidores no Instagram. O vídeo mostrando os detalhes da montagem foi publicado nas redes sociais e rapidamente chamou atenção do público.
Segundo a confeiteira, os efeitos foram quase imediatos. "Foi o produto que realmente alavancou as vendas", afirma.
No primeiro dia oficial de comercialização, foram vendidas 40 unidades do doce, que custa R$ 25. Agora, a expectativa é alcançar a marca de 100 unidades vendidas diariamente. Poucos dias após o lançamento, filas já começaram a se formar na barraca da confeiteira na Praça Centenário.
Receita desperta interesse em todo o país
A repercussão não ficou restrita a Alagoas. Bia afirma que passou a receber mensagens de pessoas de diversos estados interessadas em reproduzir a ideia. "Tem gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de vários lugares querendo aprender a fazer para vender também", conta.
Diante da procura, ela já planeja lançar um e-book ensinando o preparo da receita.
Além do apelo visual, a confeiteira destaca a praticidade da produção. Segundo ela, uma receita custa cerca de R$ 15 para ser produzida e rende aproximadamente 15 unidades do doce. A embalagem simples, servida nos tradicionais saquinhos usados para cachorro-quente, também ajuda a manter os custos baixos.
Embora o hot dog de bolo tenha sido responsável pelo recente boom de popularidade, Bia já trabalha há anos com doces criativos e recheados. A confeiteira estima um faturamento mensal em torno de R$ 30 mil e atribui parte desse resultado à localização estratégica da barraca na Praça Centenário, um dos pontos de maior circulação da cidade.
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Sem precisar arcar com os custos elevados de um aluguel comercial, ela paga apenas uma taxa municipal para atuar no espaço. Agora, embalado pelo sucesso do "passaporte doce", o desafio é acompanhar a demanda crescente e transformar a invenção que conquistou a internet em mais um produto fixo do cardápio.