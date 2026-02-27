Sushi preguiçoso: como fazer a nova febre do Kwai em casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova febre culinária está tomando conta das redes sociais: o sushi preguiçoso. A receita, que viralizou na plataforma de vídeos Kwai, propõe uma versão desconstruída e muito mais simples do tradicional prato japonês, eliminando a necessidade de enrolar o sushi.

A ideia é montar tudo em uma travessa, como se fosse uma lasanha ou um pavê. O preparo rápido e com ingredientes acessíveis tem atraído milhões de visualizações e conquistado quem ama comida japonesa, mas não tem habilidade ou tempo para as técnicas mais complexas.

Leia Mais

O segredo do sucesso está na combinação de ingredientes que harmonizam perfeitamente e na facilidade do preparo. A base é o clássico arroz japonês (gohan), coberto com salmão cru picado, cream cheese, molho tarê e cebolinha para finalizar.

Como preparar o arroz perfeito

O primeiro passo para um bom sushi preguiçoso é acertar no gohan. O processo é simples e garante a textura ideal para o prato. Siga as etapas abaixo.

Lave 1 xícara de arroz japonês em água corrente até a água sair quase transparente. Deixe o arroz de molho em uma xícara de água filtrada por 30 minutos. Cozinhe em fogo médio na mesma água. Quando ferver, baixe para o fogo mínimo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até a água secar. Não abra a tampa durante o processo. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por mais 10 minutos para o arroz descansar. Transfira o arroz para uma tigela e tempere com uma mistura de 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, 1 colher de chá de açúcar e 1/2 colher de chá de sal. Misture com cuidado para não amassar os grãos e deixe esfriar completamente.

Montagem do sushi preguiçoso

Com o arroz já frio, a montagem é a parte mais divertida e rápida. Basta criar as camadas diretamente na travessa que será servida.

Espalhe uma camada de gohan no fundo.

Distribua colheradas de cream cheese cremoso sobre o arroz.

Adicione o salmão cru picado por cima de tudo.

Finalize com molho tarê a gosto e salpique cebolinha fresca picada.

Para uma experiência mais interativa, uma dica é servir o prato com folhas de nori (alga marinha) cortadas ao lado. Assim, cada pessoa pode montar sua própria porção na hora, como se fosse um temaki aberto, perfeito para compartilhar com amigos e família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.