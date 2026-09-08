UAI
Início Colunistas Carlos Starling
Carlos Starling

Carlos Starling

Feynman ganhou o Nobel de 1965 por reformular a mecânica quântica, tocava bongô em um bar de Los Angeles e desenhava moças nuas com a mesma seriedade com que calculava elétrons - (crédito: Wikimedia Commons/Reprodução)
SAÚDE EM EVIDÊNCIA

Opa! Será que não?!

Acordei com uma vontade danada de ir pescar e discutir economia com caneta e papel nas mãos

Publicidade