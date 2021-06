Quem é Paolo Zanotto, virologista que aparece em vídeo do gabinete paralelo

Rodrigo Zanotto é virologista e amigo de Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) (CPI) da COVID, no Senado Federal, agora discute a existência de um possível “gabinete paralelo” de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre médicos negacionistas e amigos pessoais do chefe do Executivo, o biólogo Paolo Zanotto é apontado como o idealizador do “shadow cabinet” (gabinete das sombras).



Leia: Renan Calheiros diz que gabinete paralelo de Bolsonaro é 'inegável' Em um novo capítulo, a Comissão Parlamentar de Inquéritono Senado Federal, agora discute a existência de um possível “” de aconselhamento do presidente Jair(sem partido). Entre médicos negacionistas e amigos pessoais do chefe do Executivo, o biólogoé apontado como o idealizador do “shadow cabinet” (gabinete das sombras).Leia:









Nas imagens, Zanotto faz um discurso em que sugere a criação de um grupo oculto para discutir o “tratamento precoce”, e orienta o presidente a tomar “extremo cuidado” com os imunizantes.









Leia: Depois dessa série de revelações, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que vai protocolar um requerimento para que Zanotto vá depor à CPI.Leia: CPI da COVID: Randolfe quer convocar Osmar Terra e Paolo Zanotto

Mas afinal, quem é Paolo Zanotto?

Defensor da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, Paolo Zanotto é virologista e grande amigo de Jair Bolsonaro. Conhecido por ter um pensamento igual ao do presidente, ele é contra a vacinação em massa.





Recentemente Zanotto afirmou que outras imunizações ao longo do tempo, em outras pandemias, não foram destinadas para todos, mas sim para determinados grupos.



"As vacinas não são necessariamente aplicadas para todas as pessoas, de todas as idades ao mesmo tempo, isso não é bem assim.”





Em sua página no Linkedin, Paolo diz ter se formado na Universidade de Oxford e na Universidade da Flórida. Ambas graduações são em virologia.





A plataforma também indica que Zanotto é professor na UNIFESP e na USP.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira