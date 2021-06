Gentili defende Juliana Paes: 'Virou crime se expressar nas redes sociais'

AM

Humorista defendeu atriz nas redes (foto: Redes Sociais/Reprodução) Danilo Gentili saiu em defesa da atriz Juliana Paes nesta sexta-feira (4/6). A atriz global gerou polêmica depois de publicar um vídeo afirmando que a esquerda tem "delírios comunistas” e a direita tem "ideais arrogantes”.



Leia: O humorista e apresentadorsaiu em defesa da atriznesta sexta-feira (4/6). A atriz global geroudepois de publicar um vídeo afirmando que a esquerda tem "delírios comunistas” e a direita tem "ideais arrogantes”.Leia: Juliana Paes critica perguntas a Nise na CPI: 'Show de horror e boçalidade'















Segundo o humorista, “virou crime” se expressar nas redes sociais “como uma pessoa comum e não como um militante”.





Na postagem, a artista fez um desabafo após as críticas sofridas nas redes sociais e defendeu a médica Nise Yamaguchi sobre as interrupções em seu depoimento durante a participação na CPI da COVID.





A atriz também falou sobre a polarização da política e sobre a radicalização da esquerda e direita. “Estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos. O mundo inteiro está angustiado. Qualquer assunto é politizado. É um maniqueísmo. Eu não sou bolsominion, como adoram acreditar”, afirmou.





Juliana destacou que a polarização presente nas redes sociais não é saudável para as decisões importantes a serem tomadas no Brasil, que não se sente representada por ninguém no cenário político, e disse sempre pedir pela vacina contra a COVID.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais