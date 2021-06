Renan Calheiros diz que gabinete paralelo de Bolsonaro é 'inegável'

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador(MDB-AL), usou as redes sociais, nesta sexta-feira (4/6), para comentar as últimas evidências divulgadas pela comissão. Segundo o senador, o “gabinete paralelo” de Jair(sem partido) é “”.

O senador postou no Twitter: “O gabinete paralelo é inegável. Na reunião de 8/9/20 ele renega a vacina. No dia 12/9 a Pfizer oferta vacinas diretamente a Bolsonaro, que despreza o imunizante até março de 21. Apenas no dia 18/8 ignorou-se 130 milhões de doses. Eis o ministério da doença em ação”, afirma Calheiros.