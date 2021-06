Com COVID, senador Carlos Viana agradece mensagens: 'Estou bem'

Carlos Viana testou positivo na última segunda-feira (foto: Redes Sociais/Reprodução) senador mineiro Carlos Viana (PSD) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (4/6), para agradecer as mensagens enviadas de “melhoras”. Viana contraiu a COVID-19 e está internado desde a última segunda-feira (31/5) no Hospital DF Star. mineiro(PSD) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (4/6), para agradecer as mensagens enviadas de “”. Viana contraiu ae está internado desde a última segunda-feira (31/5) no





Junto com a postagem, Viana postou um vídeo onde ele agradece as "inúmeras mensagens e telefonemas”.





Segundo o senador, a doença comprometeu os pulmões, mas ele já se encontra bem. "Hoje é o 11° dia de sintomas. Ou seja: estou na fase final do tratamento. Houve um momento em que a doença chegou a comprometer parte dos pulmões. Os médicos entenderam que seria melhor uma internação, mas nada grave. Já superado, graças a Deus", explicou o senador.





“Use máscara. Evite aglomerações. Mesmo a gente se cuidando muito, como eu me cuidei, um minuto que você vai almoçar e retira a máscara já está contaminando. Não é uma doença fácil, basta ter prevenção até que todos nós tenhamos vacinas”, completou.

Obrigado pelas mensagens de carinho. Estou me recuperando bem! Em breve estarei novamente trabalhando por Minas.

Cuidem-se!#aVozdeMinasnoSenado #carlosviana pic.twitter.com/Bi2aRGTvp6 %u2014 Carlos Viana (@carlosaviana) June 4, 2021







Apesar de se considerar bem no momnto, o vice-líder do governo no permanece no hospital em Brasília por precaução. A internação foi uma decisão própria de Carlos Viana, que preferiu ter acompanhamento médico em meio ao quadro de COVID-19.



Com o diagnóstico positivo do senador mineiro, 32 dos 81 parlamentares do Senado foram infectados pelo coronavírus. Um deles, Major Olímpio (PSL-SP), morreu em decorrência das complicações causadas pelo coronaívrus. A morte, em março deste ano, causou comoção geral na Casa e em todo Congresso Nacional.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais